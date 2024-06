Sắp có Moana phiên bản người đóng

Theo thông báo từ Disney, phim sẽ “tôn vinh các đảo, cộng đồng và truyền thống của người dân đảo Thái Bình Dương trong một cuộc phiêu lưu ngoạn mục”. Trong đó, “Catherine Laga'aia sẽ chèo thuyền đến Motunui và xa hơn nữa để cứu người dân của mình”.

Disney đã thông báo tuyển diễn viên trực tuyến, cho biết Laga'aia sẽ xuất hiện cùng với Dwayne Johnson trong vai Maui, vị á thần to lớn mà anh đã lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình gốc năm 2016. Phim sẽ được bắt đầu quay vào mùa hè này và dự kiến ​​phát hành vào tháng 7-2026. Nam diễn viên người New Zealand John Tui sẽ đóng vai cha của Moana, nữ diễn viên người Samoa gốc New Zealand Frankie Adams trong vai mẹ cô và Rena Owen trong vai người kể chuyện Gramma Tala. Đạo diễn là Thomas Kail. Theo Nielsen, bộ phim hoạt hình Moana đã thu về hơn 680 triệu USD tại phòng vé và là bộ phim được phát trực tuyến nhiều nhất năm 2023. Phần tiếp theo, Moana 2, dự kiến ​​ra mắt vào tháng 11.

VIỆT KHUÊ