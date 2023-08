Sau 1 tuần Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực: Vẫn còn nhiều vướng mắc về thủ tục

Sau 1 tuần Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định cấp, thu hồi, đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực, người dân trên địa bàn TPHCM tới các điểm đăng ký xe khá vắng.

Vắng người làm thủ tục

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, tại các địa điểm như Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM; Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Đức; Đội CSGT-TT Công an quận 3… vắng người dân tới làm thủ tục sau khi Thông tư 24/2023/TT-BCA (Thông tư 24) có hiệu lực. Hầu hết người dân vẫn chưa hiểu rõ quy định, thủ tục. Không chỉ người dân đi làm thủ tục đăng ký xe gặp khó khăn mà người mua bán xe cũng trong tình trạng tương tự.

Ông Nguyễn Văn Trung (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) cho rằng, thủ tục theo Thông tư 24 khá phức tạp so với trước đây. Người dân muốn sang tên đổi chủ phải làm thủ tục online trước rồi mới tới điểm đăng ký. “Việc áp dụng biển số định danh khiến thủ tục sang tên xe phức tạp hơn, người dân muốn bán xe phải giữ lại biển số và giấy đăng ký. Tôi chưa biết quy định mới áp dụng như thế nào, khi tới đăng ký thì cán bộ hướng dẫn làm thủ tục online mất gần 1 giờ đồng hồ và tôi phải hỏi đi hỏi lại cán bộ tại đây. Hệ thống liên tục báo lỗi lúc được lúc không”, ông Trung ngán ngẩm nói. Tương tự, chị Trần Thị Hoa (ngụ quận 3, TPHCM) mua xe máy của một người khác cách đây hơn 5 năm. Theo quy định mới, biển số định danh sẽ là của người chủ cũ. Chị Hoa đã đưa tiền, chưa sang tên và bây giờ muốn sang tên rất khó vì không biết chủ cũ đang ở đâu. “Giờ nếu muốn sang tên, đổi biển thì phải tìm chủ cũ của xe nhờ làm thủ tục. Tôi tìm chủ cũ không được do người này đã chuyển đi nơi khác, số điện thoại cũng thay đổi”, chị Hoa chia sẻ.

Từ khi triển khai Thông tư 24, các cửa hàng mua bán xe máy cũ trên các con đường ở quận Phú Nhuận, quận 5… vắng khách. Ông Nguyễn Văn Hải, chủ một cửa hàng mua bán xe máy cũ, cho biết, nhiều khách hàng lo ngại giấy tờ, thủ tục pháp lý nên không tới mua. Trước đã vắng khách do kinh tế èo uột thì nay không một bóng người.

Được đăng ký xe ở nơi tạm trú

Trước đây, người dân thường trú ở tỉnh, thành phố khác mua xe ở TPHCM khi làm thủ tục sang tên phải về nơi đăng ký thường trú để được cấp biển số. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 24 thì người dân có thể đăng ký xe ở nơi tạm trú.

Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó phòng PC08, Công an TPHCM, cho biết: Trường hợp xe chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu thì Thông tư 24 có quy định về giải quyết đăng ký sang tên đối với xe chuyển quyền sở hữu qua nhiều tổ chức, cá nhân… Tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe đó để làm thủ tục thu hồi và đăng ký sang tên xe tại cơ quan đăng ký xe nơi có trụ sở, nơi cư trú. Trường hợp cơ quan quản lý hồ sơ cũng là cơ quan giải quyết đăng ký sang tên xe thì không phải làm thủ tục thu hồi.

Nếu tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe, thì cơ quan đăng ký xe cấp giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong 30 ngày. Cơ quan chức năng cũng gửi thông báo cho chủ xe và cơ quan đăng ký xe đã đăng ký cho xe đó; niêm yết công khai về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký của tổ chức, cá nhân tại trụ sở cơ quan đăng ký xe. Đồng thời tra cứu, xác minh tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày, nếu không có tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi, và giải quyết đăng ký sang tên xe theo quy định.