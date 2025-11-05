Shinhan Life Việt Nam nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng” năm thứ 2 liên tiếp

Ngày 5-11, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) vinh dự nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" năm thứ hai liên tiếp tại Lễ vinh danh Saigon Times CSR 2025, do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức.

Với chủ đề “Toward a Sustainable Society – Hướng đến một xã hội phát triển bền vững”, chương trình năm 2025 nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển hài hoà trên ba trụ cột: tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội.

Danh hiệu này là sự ghi nhận cho những đóng góp thiết thực của Shinhan Life Việt Nam trong việc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt, đặc biệt tập trung vào giáo dục và sức khỏe của thanh thiếu niên.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Shinhan Life Việt Nam nhận danh hiệu này

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Shinhan Life Việt Nam vẫn luôn tin vào lợi ích bền vững và dài hạn khi đầu tư vào thế hệ trẻ về cả mặt thể chất lẫn tinh thần, xem việc đầu tư vào sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ là nền tảng cho sự thịnh vượng bền vững của đất nước. Trong suốt 4 năm qua, công ty đã triển khai nhiều sáng kiến nổi bật nhằm hỗ trợ giáo dục và sức khỏe cho thanh thiếu niên, đặc biệt là nhóm trẻ em yếu thế.

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam (giữa) nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" tại Lễ vinh danh Saigon Times CSR 2025

Công ty đã ký Biên bản ghi nhớ và hợp tác chặt chẽ với Làng trẻ em SOS Việt Nam, cung cấp sự hỗ trợ cơ sở vật chất và tinh thần thông qua chuỗi chương trình giáo dục iLead, giúp các em khám phá giá trị cá nhân và khơi dậy khả năng tự lãnh đạo.

Một sáng kiến nổi bật khác dành cho thế hệ trẻ là chương trình định hướng nghề nghiệp S-Career đã thu hút hơn 2.000 học sinh và 200 giáo viên tham gia trong 2 năm triển khai, cung cấp kiến thức nền tảng và kinh nghiệm thực tế giúp học sinh trung học phổ thông tự tin định hướng sự nghiệp.

Bên cạnh đó, chương trình học bổng S-Cellence mùa đầu tiên đã thu hút gần 200 hồ sơ đăng ký. Ngoài phần học bổng trị giá 10 triệu đồng/sinh viên, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội kiến tập, học hỏi kinh nghiệm làm việc thực tế tại Shinhan Life Việt Nam trong một tháng, trước khi chính thức gia nhập thị trường lao động sau tốt nghiệp.

Về các hoạt động chăm sóc sức khỏe, đến thời điểm hiện tại, Shinhan Life Việt Nam đã trao tặng viện phí với tổng số tiền 750 triệu đồng, hỗ trợ kịp thời cho 60 bệnh nhi ung thư máu và gửi trao hàng nghìn suất cơm nghĩa tình cho gia đình các bệnh nhi.