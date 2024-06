Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị công an xác minh, xử lý nghiêm việc loan tin lộ đề thi vào lớp 10

Ngày 9-6, Sở GD-ĐT Hà Nội có công văn gửi Công an TP Hà Nội về việc xác minh, điều tra thông tin mạng xã hội liên quan việc lộ đề thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Hà Nội.

Theo đó, trong hai ngày 8 và 9-6, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025. Trong sáng 9-6, trên một số mạng xã hội có thông tin về việc lộ đề, thay đề dự phòng ở các môn thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ...

Thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, các thông tin này không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 của TP Hà Nội.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo xác minh, làm rõ các thông tin liên quan và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để bảo đảm sự nghiêm túc, an toàn của kỳ thi.

Về việc này, ngay trong sáng 9-6, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã khẳng định thông tin lộ đề thi môn Ngữ văn kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội là không chính xác, không có việc lộ đề thi Ngữ văn tại Hà Nội. Việc xây dựng, in sao và vận chuyển đề thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Hà Nội được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đúng quy chế thi và bảo đảm bảo mật tuyệt đối.

Toàn bộ quy trình này có sự tham gia giám sát của lực lượng an ninh. Đề thi được bàn giao tới các điểm thi vào ngày 7-6, trước ngày thi chính thức một ngày. Phòng bảo quản đề thi tại 201 điểm thi trên địa bàn thành phố đều có lực lượng công an và hệ thống camera an ninh giám sát 24/24 giờ.

Trước đó, tối 8-6, sau khi thí sinh Hà Nội hoàn thành hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc lộ đề thi Ngữ văn.

Theo thông tin trên mạng, đề thi ngữ văn ban đầu có tác phẩm "Bếp lửa" của tác giả Bằng Việt, đề thi nghị luận bàn về lòng dũng cảm. Tuy nhiên do lộ đề nên 5 giờ ngày 8-6, trước giờ thi môn Ngữ văn, toàn bộ đề thi đã được thay mới, kể cả đề Ngoại ngữ và Toán.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh có con thi vào lớp 10 ở Hà Nội, trong các nhóm Zalo của phụ huynh có con thi vào lớp 10, thông tin đoán đề, nhất là đề môn Ngữ văn liên tục được cập nhật.

“Ngay buổi sáng thi môn Văn, trong lúc các con đang làm bài, trong nhóm liên tục đồn đoán đề ra vào tác phẩm này, tác phẩm kia, vấn đề này, vấn đề nọ... Thực sự tôi thấy rất không nên, rất khó chịu”, chị Trịnh Thị Nga (quận Long Biên, có con thi vào lớp 10) cho biết.

Ngoài việc đoán đề thi, một số thông tin về việc lộ, lọt đề thi được các phụ huynh “lấy câu chuyện làm quà” lan truyền trên các trang mạng, các nhóm trên mạng, gây bất an cho thí sinh và các phụ huynh khác.

