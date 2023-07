Sở KH–ĐT tỉnh Long An phản hồi bài viết "Hơn 500 hộ dân ấp 1 cù lao Mỹ Phước khổ sở vì quy hoạch “treo” gần 15 năm"

Quyền Giám đốc Sở KH–ĐT tỉnh Long An cho biết, sở sẽ tiếp tục phối hợp cùng các sở ngành xem xét báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với hình thức đấu thầu Dự án Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí tại xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa sau khi hoàn chỉnh hồ sơ.

Ngày 28-6, Báo SGGP có bài phản ánh "Hơn 500 hộ dân ấp 1 cù lao Mỹ Phước khổ sở vì quy hoạch “treo” gần 15 năm", phản hồi với phóng viên, ông Trương Văn Liếp, Quyền Giám đốc Sở KH–ĐT tỉnh Long An cho biết, sở sẽ tiếp tục phối hợp cùng các sở ngành xem xét báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với hình thức đấu thầu Dự án Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí tại xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa sau khi hoàn chỉnh hồ sơ.

Như Báo SGGP đã thông tin, ấp 1 cù lao Mỹ Phước, (thuộc xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) nằm ở vị trí biệt lập, 4 mặt bao bọc bởi sông Vàm Cỏ Tây được UBND tỉnh Long An định hướng quy hoạch để làm dự án khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí, với tổng diện tích lên đến 294 ha.

Tuy nhiên, hàng chục năm qua, quy hoạch này vẫn nằm trên giấy, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt, cũng như phát triển kinh tế của người dân sống trong vùng.

Theo người dân sống trong ấp phản ánh, đến nay, quy hoạch đã kéo dài gần 15 năm khiến đời sống người dân bị tù túng, việc chuyển mục đích, mua bán, sang nhượng đất đai gặp rất nhiều khó khăn.

Thậm chí xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn vẫn phải hỏi ngành chức năng. Trường hợp xây dựng xong, 2-3 năm sau thực hiện quy hoạch thì sao? Không cơ quan chức năng nào dám ký cam kết hay hứa với dân và cho biết rõ sau đó sẽ thế nào!?

Vấn đề cải tạo đất, người dân không dám vì lo ngại sau khi lên liếp trồng rau màu, chuyển đổi cây trồng chưa kịp thu hoạch thì quy hoạch sẽ bị "trắng tay", thậm chí lâm nợ do vay mượn vốn. Vì thế nên họ e ngại đầu tư để phát triển kinh tế để thoát nghèo, do quanh năm chỉ 2 vụ lúa mà đất thì nhiễm phèn.

Đặc biệt nhất, người dân mong mỏi phát triển cầu. Cả ấp với hơn 500 hộ dân chỉ có một cây cầu treo Mỹ An Phú và một bến đò để lưu thông qua Quốc lộ 62 vào TP Tân An. Nhưng cầu dây này hiện đã xuống cấp, chỉ cho phép xe 2 bánh qua lại, gây ảnh hưởng lớn đến vận chuyển hàng hóa. Thương lái vào đến nơi thu mua lúa, nông sản cũng ép giá người dân do khó khăn trong việc vận chuyển. Nếu không may có người bị bệnh không di chuyển được phải khiêng qua Quốc lộ 62 mới có xe chở đi bệnh viện.

Việc xây sửa nhà không được cấp giấy phép xây dựng, địa phương cũng rơi vào cảnh khó nên du di cho người dân tự xây sửa để ở, đảm bảo sinh hoạt. Cù lao không được đầu tư đê bao, cống nên toàn dân trong vùng cũng phải gửi đơn lên ngành chức năng sau đó mới được đầu tư xây dựng.

Tuyến đường bê tông là trục giao thông của ấp để các ngõ xóm kết nối đi Quốc lộ 62 và Tỉnh lộ 817 được nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều chỗ đã xuống cấp, hư hỏng nhưng địa phương không sửa chữa được.

Theo ông Trương Văn Liếp, sau khi UBND tỉnh Long An phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí tại xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tại Quyết định số 10724/QĐ-UBND vào ngày 1-11-2021, UBND huyện Thủ Thừa đã thực hiện lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí, diện tích khoảng 294ha, tại Cù lao Mỹ Phước, ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An với hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Cũng theo ông Liếp, mới đây, Sở KH–ĐT tỉnh Long An cũng đã phối hợp cùng sở ngành chuyên môn xem xét hồ sơ đề xuất nêu trên, hiện tại UBND huyện Thủ Thừa đang hoàn chỉnh lại hồ sơ, sau khi đảm bảo các điều kiện theo quy định, sở sẽ tiếp tục phối hợp cùng các sở ngành xem xét báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với hình thức đấu thầu.

Trên cơ sở đó, các ngành chức năng tỉnh Long An sẽ thông báo, công bố rộng rãi đến các nhà đầu tư có nhu cầu quan tâm, đăng ký thực hiện dự án theo quy định.