Sở VH-TT TPHCM mời chuyên gia thẩm định huy hiệu "lạ" trên trang phục của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Ngày 9-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở TT-TT TPHCM tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Sở LĐTB-XH TPHCM thông tin tại họp báo

Tại họp báo, đại diện Sở LĐTB-XH TPHCM thông tin các giải pháp đảm bảo an toàn lao động trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trước tình hình tai nạn lao động nghiêm trọng tại một số địa phương trong cả nước, Sở LĐTB-XH đã tham mưu UBND TPHCM ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. UBND TPHCM cũng đã phát động tháng hành động về an toàn lao động trên địa bàn thành phố. Trong tháng hành động, sẽ có nhiều hoạt động gắn với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Về lâu dài, Sở LĐTB-XH tiếp tục phối hợp các địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động đến người sử dụng lao động, người lao động. Đồng thời, chủ động, kiểm soát và nhận diện, đánh giá các nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là trong các nhóm ngành, nghề, công việc tiềm ẩn rủi ro cao.

Về ý kiến liên quan huy hiệu "lạ" trên trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại chương trình Dam Vinh Hung Live Concert 2024 với chủ đề "Ngày em thắp sao trời", Sở VH-TT cho biết, đã mời các tổ chức, cá nhân liên quan làm việc.

Chánh Văn phòng Sở VH-TT Lâm Ngô Hoàng Anh cho biết, qua làm việc, nhà thiết kế, cũng như ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) đã tường trình về thiết kế trang phục cho đêm diễn. Theo đó, bộ trang phục và các phụ kiện chỉ mang tính chất trang trí, tạo hiệu ứng mỹ thuật, không nhằm mục đích nào khác.

Đại diện Sở VH-TT thông tin tại họp báo

Đại diện Công TNHH Tiếng Hát Việt (đơn vị tổ chức), ông Huỳnh Minh Hưng, nhà thiết kế đã tiếp thu ý kiến phản ánh của báo chí, ý kiến của đại diện các cơ quan liên quan và cho biết sẽ rút kinh nghiệm trong các show diễn tiếp theo.

Sở VH-TT đã có biên bản ghi nhận ý kiến của đại diện các cơ quan liên quan dự họp cũng như các nội dung phản hồi của Công TNHH Tiếng Hát Việt, ông Huỳnh Minh Hưng và nhà thiết kế. Đồng thời, sở cũng đã nhắc nhở, đề nghị các đơn vị tổ chức sự kiện, các cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, nhận thức, chú ý đến vấn đề trang phục, hình thức trình bày, tránh gây phản cảm và có tác động tiêu cực đến dư luận xã hội.

Để có căn cứ cho việc đề ra giải pháp xử lý phù hợp, sở sẽ mời một số chuyên gia về các lĩnh vực có liên quan, để cho ý kiến thẩm định. Sau khi có kết luận, sẽ tiến hành các bước tiếp theo.

ĐÔNG SƠN