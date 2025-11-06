Sở Xây dựng TPHCM thông tin về điều kiện triển khai chính thức chuyển động cơ điện cho xe chạy xăng

Theo đề xuất, phương án hoán cải chỉ bổ sung mô-đun động cơ điện, pin và bộ điều khiển năng lượng để xe có thể vận hành bằng xăng, điện hoặc kết hợp cả hai.

Ngày 6-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Thông tin về việc doanh nghiệp đề xuất chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, doanh nghiệp này đề xuất nghiên cứu, thử nghiệm phương án hoán cải xe máy sử dụng xăng sang động cơ điện nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh của thành phố.

Hình ảnh phương tiện lưu thông trên đường Cộng Hoà, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo nội dung báo cáo bước đầu của đơn vị đề xuất, phương án hoán cải chỉ bổ sung mô-đun động cơ điện, pin và bộ điều khiển năng lượng để xe có thể vận hành bằng xăng, điện hoặc kết hợp cả hai.

“Sở Xây dựng nhận thấy đây là hướng nghiên cứu có tiềm năng, phù hợp chủ trương chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải. Tuy nhiên, nội dung này hiện mới là báo cáo, đề xuất của doanh nghiệp, chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đánh giá, thẩm định”, ông Nguyễn Kiên Giang thông tin.

Do đó, Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp nghe doanh nghiệp thuyết minh Đề án Hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng. Cuộc họp có đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Hội ô tô và thiết bị động lực thành phố, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03S, tham gia.

Từ kết quả cuộc họp, Sở Xây dựng có văn bản đề xuất Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét đánh giá, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung thông tư liên quan. Đồng thời, xem xét đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo, hoán đổi động cơ điện đối với mô tô, xe gắn máy; tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện. Cùng với đó, xem xét hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký thử nghiệm, đánh giá chất lượng các sản phẩm chuyển đổi động.

Ông Nguyễn Kiên Giang khẳng định, để được triển khai chính thức thì phải hoàn thiện cơ sở pháp lý, từ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, giải pháp công nghệ đến đánh giá tác động đối với yếu tố kinh tế và môi trường. Sau khi có đủ căn cứ pháp lý, có thử nghiệm đạt yêu cầu, Thành phố và các cơ quan liên quan sẽ xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định việc triển khai với lộ trình phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả và bền vững.

THU HƯỜNG