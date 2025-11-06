Triều cường cao hơn dự báo, phường Bình Qưới "cầu cứu" lực lượng hỗ trợ đắp bờ bao

Các dự án bờ kè quanh bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới, TPHCM) chậm tiến độ, trong khi triều cường thực tế dâng cao hơn nhiều so với dự báo. Phường phải "cầu cứu" lực lượng dân quân của phường khác hỗ trợ đắp bờ bao ngăn triều.

Về vấn đề này, tại buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, chiều 6-11, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, khu vực bán đảo Thanh Đa được triển khai thành 3 dự án, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Đó là dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 2 (sông Sài Gòn - khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine); dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa); dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 4 (sông Sài Gòn - Khu vực biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La san Mai Thôn).

Ông Nguyễn Kiên Giang thông tin tại buổi họp báo

Để xử lý dứt điểm tình trạng chậm trễ của các nhà thầu, đơn vị thi công cũ của cả 3 dự án đều đã bị chấm dứt hợp đồng, chuyển sang đơn vị mới. Dự kiến, đoạn 2 sẽ hoàn thành công trình vào tháng 3-2026, đoạn 3 hoàn thành vào tháng 12-2025 và đoạn 4 hoàn thành vào tháng 2-2026.

Để phòng tránh ngập úng do triều cường ở các vị trí sạt lở bờ sông Sài Gòn tại các dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND phường Bình Quới và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường.

Qua đó, Sở Xây dựng đề nghị Ban Giao thông khẩn trương thực hiện giải pháp xử lý vị trí sạt lở, chống nước tràn bờ gây ngập phía trong ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; đồng thời rào chắn, cảnh báo vị trí sạt lở.

Ban Giao thông phải nhanh chóng xem xét trách nhiệm của nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan do chậm trễ thi công, xử lý theo quy định. Cùng với đó là tăng cường quản lý tiến độ, đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng...

Trước mắt, Ban Giao thông phối hợp gia cố đắp bờ bao tại các vị trí xung yếu để ngăn nước trong thời gian thi công bờ kè, rào chắn, cảnh báo vị trí sạt lở tại vị trí đã được bàn giao mặt bằng. Các đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra, bố trí máy móc thiết bị, nhân lực trực 24/24 để xử lý khi có sự cố.

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Quới khẩn trương vận chuyển các bao cát ngăn triều cường xâm nhập tại các vị trí xung yếu. Ảnh: MẠNH THẮNG

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị (phường Bình Quới) cho biết thêm, phường đã phối hợp với các đơn vị, rà soát lại các vị trí chưa thi công, đắp bao ngăn triều ở các vị trí thấp.

Ông cho biết, mức triều cường dự báo dâng 1,77m nhưng thực tế là rất cao. Do đó, phường phải nhờ lực lượng dân quân của phường khác đến hỗ trợ đắp bờ bao ngăn triều cường. Phường cũng thường xuyên cập nhật thông tin triều cường gửi đến trưởng khu phố để thông báo đến người dân chủ động ứng phó; chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể phường ghi nhận ảnh hưởng của người dân để có phương án hỗ trợ một phần.

THU HƯỜNG