Sôi nổi Hội thi “Kiến thức muôn màu” năm 2025

Tặng cúp, giấy khen và hoa cho hai đội tuyển đạt giải Nhất và giải Nhì tại hội thi. Ảnh: THÚY BÌNH

Cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường và khuyến khích thói quen đọc sách của học sinh, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em; trang bị thêm kiến thức, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phán đoán và đưa ra quyết định cho học sinh.

Hội thi "Kiến thức muôn màu" năm 2025 diễn ra sôi nổi, tươi vui, ý nghĩa và hấp dẫn với các em học sinh. Ảnh: THÚY BÌNH

Các câu hỏi trong cuộc thi xoay quanh kiến thức về lịch sử - văn hóa tại TPHCM; các anh hùng, địa danh, sự kiện lịch sử nổi tiếng của TPHCM, Việt Nam; lễ hội văn hóa, ca dao, tục ngữ; các loại hình nghệ thuật; ca khúc cách mạng…

Với hình thức bấm chuông giành quyền trả lời và thi trắc nghiệm, các em đang theo học từ lớp 6 đến lớp 9 (năm học 2025-2026) trên địa bàn TPHCM, đến từ 22 đội tuyển đã tranh tài hào hứng, sôi nổi trong buổi thi vòng loại vào sáng 26-10.

Buổi chiều cùng ngày, có 16 đội tuyển đạt điểm cao, đã cùng thi vòng bán kết với những giờ phút thi đấu hấp dẫn.

Các cô giáo và học sinh đ ội tuyển Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa – Thể thao xã Nhà Bè vui mừng với giải n hất Hội thi "Kiến thức muôn màu" năm 2025. Ảnh: THÚY BÌNH

Ở vòng chung kết, 4 đội tuyển xuất sắc nhất cuộc thi gồm: Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa – Thể thao phường An Đông, phường Hòa Hưng, phường Phú Lâm và xã Nhà Bè, đã thi đấu hết mình với nội dung câu hỏi được đặt theo chủ đề: Sắc màu quê hương, Ẩn số quyết định, Kiến thức muôn màu.

Kết quả, đội tuyển Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa – Thể thao xã Nhà Bè bứt phá ngoạn mục, giành giải nhất; đội tuyển Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa – Thể thao phường Hòa Hưng đạt giải nhì; Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa – Thể thao phường An Đông và phường Phú Lâm cùng nhận giải ba.

THÚY BÌNH