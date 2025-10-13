Sớm khắc phục khó khăn liên quan đến một số vấn đề sau sáp nhập

Tại phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ngày 13-10, dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã được cơ quan thường trực của Quốc hội cho ý kiến.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trình bày báo cáo

Giá thịt heo và hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường

Báo cáo do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trình bày tại phiên họp nêu rõ, nhiều ý kiến của cử tri bày tỏ lo ngại về tác động của lạm phát toàn cầu đến kinh tế trong nước, cùng với sự biến động khó lường của giá vàng và bất động sản. Đặc biệt, giá thịt heo và hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường gây áp lực lớn, tạo dư luận tiêu cực trong xã hội.

Cử tri còn lo ngại tình trạng “được mùa mất giá” trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, việc lạm dụng hóa chất, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất kích thích tăng trưởng trong nông nghiệp đang làm suy thoái và cạn kiệt đất đai, gây ô nhiễm không khí, nguồn nước và môi trường sống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và nòi giống người Việt Nam.

Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi và dịch bệnh tai xanh ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân; thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc vẫn được bày bán tràn lan cũng là lo ngại lớn, tạo sự không công bằng với người dân và doanh nghiệp sản xuất nông sản sạch, an toàn, cũng khiến cử tri lo ngại.

Cùng với đó, cử tri và nhân dân quan tâm nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn về nợ thuế, ngân hàng và bảo hiểm xã hội do tình hình tài chính, việc công khai danh sách nợ gây hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín và khả năng huy động vốn, đồng thời khiến người lao động bị ảnh hưởng do chậm lương, chậm đóng bảo hiểm...

Quang cảnh phiên họp

Khắc phục khó khăn liên quan đến các vấn đề sau sáp nhập

Về triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, theo báo cáo, cử tri và nhân dân phản ánh nhiều khó khăn liên quan đến các vấn đề sau sáp nhập tổ chức bộ máy cần sớm có giải pháp khắc phục. Chẳng hạn, cần sắp xếp, bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ chuyên sâu ở cấp xã trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, tư pháp, công nghệ thông tin; tăng cường công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã để kịp thời bắt kịp với yêu cầu nhiệm vụ được phân cấp rất lớn cho cấp xã và trong điều kiện chuyển đổi số, thay đổi sang tư duy kiến tạo.

Bên cạnh đó cần sớm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, nhất là cơ sở dữ liệu để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa, quản lý và liên thông cơ sở dữ liệu dân cư, dữ liệu đất đai, dữ liệu cán bộ, công chức; có giải pháp sử dụng tài sản công dôi dư sau sáp nhập tại các địa phương để tránh lãng phí; có giải pháp hiệu quả khắc phục và hỗ trợ cho cán bộ, công chức, người dân trong điều kiện còn có sự phân tán, khoảng cách địa lý khó khăn cho việc đi lại và giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa có địa hình phức tạp và hạ tầng giao thông chưa đồng bộ…

Từ tình hình đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp, sáp nhập; bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, cần tiếp tục đầu tư thay thế, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; đồng bộ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đất đai… nhằm liên thông dữ liệu để đơn giản thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị nhấn mạnh thêm nội dung về chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện có 2 vấn đề mà cán bộ địa phương rất quan tâm.

Thứ nhất, cần sớm có vị trí việc làm liên quan đến biên chế và đi liền đó là cái chính sách cải cách tiền lương. “Lương anh em ở xã rất thấp mà lại đi lại rất xa và điều kiện khó khăn, cho nên phải sớm có chính sách để còn giữ chân cán bộ”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhận định.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng cho rằng vấn đề thứ hai là tạo động lực cho cán bộ gắn bó và cống hiến tận lực cho cơ sở. Phó Chủ tịch Quốc hội trăn trở: "Hiện nay, địa bàn rộng, điều kiện xe cộ không có, nhiều xã chưa có xe ô tô. Nhưng lương thì đa số chỉ khoảng 10 triệu đồng trở lại. Như vậy thì rất khó khăn, cần phải bổ sung công tác phí phù hợp với điều kiện về địa bàn; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ xã về nhà ở công vụ".

ANH PHƯƠNG