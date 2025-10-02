TPHCM rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 2-10, UBND TPHCM có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc triển khai rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công chức trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận thủ tục hành chính của người dân

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tư pháp làm cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND TPHCM trong việc phối hợp Thường trực UBND TPHCM rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và xây dựng tiến độ cụ thể cho việc điều chỉnh các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm chủ động rà soát, tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật. Công tác này phải đảm bảo tiến độ để đến cuối năm 2025 ban hành xong các văn bản cấp bách, cần thiết nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn thành phố.

Trong đó, ưu tiên các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, phát huy cơ chế đặc thù và tạo động lực phát triển cho thành phố, phục vụ việc thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Đồng thời, ưu tiên sửa đổi, bổ sung các chính sách về y tế, giáo dục, an sinh xã hội, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chính sách phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Tin liên quan Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo kiện toàn tổ chức, nhân sự cơ quan chuyên môn về xây dựng, GTVT

NGÔ BÌNH