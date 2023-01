Sống xanh cùng ngày hội Mottainai

Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động bổ ích: tìm chủ cho đồ cũ; workshop In lá in hoa (Eco Printing/Eco Dyeing - in những bông hoa, cành lá thật lên vải, tạo nên hoa văn với màu sắc hoàn toàn từ thiên nhiên); làm mới trang phục, phụ kiện với màu acrylic; “chữa bệnh” cho trang phục (lên lai, chiết eo, thay nút, đóng khuy, thay dây kéo…); gian hàng trò chơi truyền thống Nhật Bản; gom pin cũ đổi quà...

Toàn bộ doanh thu từ hoạt động bán sản phẩm quyên góp và 20% doanh thu từ các hoạt động có thu phí sẽ được ủng hộ cho Quỹ trồng rừng phòng hộ/rừng phục hồi vào mùa mưa 2023 của Forest Link.

Mottainai là một thán từ trong tiếng Nhật, nôm na là “lãng phí quá”, là thông điệp nhắc nhở mọi người trước khi quyết định vứt bỏ một món đồ, hãy cân nhắc liệu có thể tái sử dụng, sửa chữa, tái chế, nâng cấp món đồ hay không; việc mua sắm mới có cần thiết hay không; và liệu rằng món đồ cũ không còn cần đến có thể đem lại niềm vui cho người khác.

Sự kiện diễn ra từ 9-18 giờ ngày 7-1 tại Nam Thi House (152 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM).