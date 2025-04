SOOBIN tổ chức live concert cá nhân đầu tiên tại Hà Nội

Tại fanmeeting PROmise to my KINGDOM , SOOBIN thông báo tổ chức solo concert đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc mang tên SOOBIN Live Concert: All-Rounder vào ngày 24-5 tới tại Hà Nội.

SOOBIN công bố tổ chức live concert cá nhân đầu tiên

Sau thành công của fanmeeting tại TPHCM hồi tháng 12-2024, SOOBIN vừa tiếp tục thực hiện fanmeeting PROmise to my KINGDOM tại Nhà thi đấu Tây Hồ - Hà Nội tối 6-4. Sự kiện có 3.000 khán giả tham gia, được ghi nhận kỷ lục bán vé khi hết sạch chỗ sau 1 phút mở bán trên nền tảng Ticket Box. Đây là thời gian “sold-out” ấn tượng đối với sự kiện dành cho khán giả hâm mộ của một nghệ sĩ Việt Nam.

Sự kiện được dẫn dắt bởi MC Phí Linh, khách mời NSND Tự Long, ca sĩ Cường Seven cùng gia đình của SOOBIN. NSND Tự Long, Cường Seven là 2 thành viên thuộc Nhà Sao Sáng cùng SOOBIN tại công diễn 1 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024.

PROmise to my KINGDOM được chia thành nhiều chương như: King The Playah, King The Feast, King The Harmony, King The Heart, King The Hall. Mỗi chương được xây dựng với các nội dung thú vị, mang đến những trải nghiệm đặc biệt.

Cuối sự kiện, SOOBIN bất ngờ thông báo sẽ tổ chức solo concert đầu tiên trong sự nghiệp sau hơn 10 năm làm nghề mang tên SOOBIN Live Concert: All vào 24-5 tại Hà Nội.

3.000 khán giả tại fanmeeting "PROmise to my KINGDOM"

Bước ra từ cuộc thi Ngôi Sao Việt 2014 với danh hiệu Á quân, SOOBIN tiếp tục ghi dấu ấn khi đạt giải Bạc tại The Remix - Hòa âm Ánh sáng 2016. Sau đó, nam ca sĩ liên tục ra mắt hàng loạt ca khúc ballad “triệu view”, như: Phía sau một cô gái, Đi để trở về, Lalala, Vài lần đón đưa, Anh đã quen với cô đơn… Không giới hạn bản thân với ballad, SOOBIN lấn sân sang thể loại R&B và gặt hái thành công với các sản phẩm như Dancing in the dark, The Playah, Blackjack, Trò chơi, Giá như… Bản hit Giá như của SOOBIN xuất sắc đạt Top 1 Trending Music trên YouTube Việt Nam chỉ sau 4 ngày ra mắt.

SOOBIN còn đảm nhận vai trò HLV tại chương trình Giọng hát Việt nhí 2017 và 2018. Anh giành nhiều giải thưởng như: Nghệ sĩ xuất sắc nhất tại Keeng Young Awards 2017, Nghệ sĩ của năm tại Zing Music Award 2017, Ca sĩ được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh 2018, Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại Keeng Young Award 2018...

Năm 2024, SOOBIN được đông đảo khán giả yêu mến khi tham gia chương trình Anh trai Vượt ngàn Chông gai. Anh xác lập kỷ lục đoạt 20 chiếc cúp danh giá tại các lễ trao giải lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật: 2 cúp Mai Vàng, 5 Cúp WeChoice Awards 2024, 2 cúp Làn Sóng Xanh, 3 cúp Cống Hiến... cùng nhiều giải thưởng khác cho album Bật nó lên.

SOOBIN là Anh tài Toàn năng tại chương trình "Anh trai Vượt ngàn Chông gai"

SOOBIN lập hattrick tại Giải Cống hiến lần 19

TIỂU TÂN