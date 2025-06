Ji Chang Wook, gương mặt "vàng" của làng giải trí Hàn Quốc góp mặt tại DANAFF 2025

Ji Chang Wook, gương mặt vàng của làng giải trí Hàn Quốc

Với ngoại hình điển trai cùng khả năng hóa thân linh hoạt, Ji Chang Wook là một trong những tài tử được yêu mến bậc nhất tại Hàn Quốc. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2006 nhưng phải đến vai diễn trong “Smile Again” (2010-2011), nam diễn viên mới thực sự tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Vai diễn này không chỉ giúp anh giành Giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại KBS Drama Awards, mà còn mở ra hàng loạt cơ hội trong sự nghiệp sau đó.

Không ngừng thử thách bản thân qua nhiều thể loại, từ hành động, lãng mạn đến hình sự, Ji Chang Wook trở thành lựa chọn hàng đầu cho các vai diễn nam chính có chiều sâu tâm lý và sức hút thương mại mạnh mẽ. Trong suốt gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ji Chang Wook sở hữu một bộ sưu tập những tác phẩm được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao.

Ngôi sao Hallyu Ji Chang Wook, gương mặt quen thuộc qua các bộ phim đình đám như Healer; Empress Ki; The K2 hay gần đây là The Worst of Evil , sẽ lần đầu tiên góp mặt tại liên hoan phim ở Việt Nam với tư cách khách mời quốc tế. Anh sẽ tham gia nhiều hoạt động bên lề như giao lưu, hội thảo và thảm đỏ, tạo không gian kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng trẻ.

Nhà sản xuất Yuji Sadai

Cùng thời điểm này, nhà sản xuất Yuji Sadai, người được mệnh danh là “người mở đường” cho điện ảnh Nhật Bản sẽ đảm nhiệm vai trò thành viên Ban Giám khảo hạng mục Phim Việt Nam dự thi. Với hơn 30 năm gắn bó cùng điện ảnh nghệ thuật, người sáng lập Bitters End từng góp phần tạo nên thành công vang dội của Drive My Car, bộ phim đoạt giải Oscar 2022 cho Phim quốc tế xuất sắc nhất. Sự góp mặt của Yuji Sadai không chỉ mang lại tiêu chuẩn đánh giá phim theo chuẩn quốc tế, mà còn mở ra cơ hội để các nhà làm phim trẻ Việt học hỏi từ tư duy biên tập, sản xuất tinh tế của ông.

Sự hiện diện của cả Ji Chang Wook và Yuji Sadai tại DANAFF III là bước đi chiến lược, giúp nâng cao tầm vóc và uy tín của liên hoan phim còn non trẻ nhưng đầy tiềm năng. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho nỗ lực kết nối giữa các nền điện ảnh, giữa nghệ sĩ và khán giả, giữa văn hóa địa phương và cộng đồng quốc tế mà DANAFF đang kiên trì theo đuổi.

MAI AN