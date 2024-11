Sophos cảnh báo tình trang mã độc tống tiền

Báo cáo đặc biệt "State of Ransomware 2024" về hiện trạng loại mã độc mã hóa dữ liệu, tống tiền nạn nhân (Ransomware) từ Sophos cho thấy, năm 2024 tiếp tục là năm ‘thảm họa’ cho các doanh nghiệp trước các đợt tấn công không ngừng nghỉ của Ransomware.

Hãng Sophos cho biết các cuộc tấn công mạng nhắm vào các tổ chức, công ty SME vẫn tiếp tục tăng. Trong đó, mã độc Ransomware được đánh giá là mối nguy hại rất lớn đối với doanh nghiệp bất kể quy mô. Mã độc vẫn đang âm thầm diễn ra ngày càng nhiều hơn và nghiêm trọng hơn với con số tiền chuộc lên tới hàng chục triệu USD, hoặc thiệt hại tương đương vì ngừng trệ hoạt động…

Sophos đã đưa ra giải pháp phù hợp Sophos EDR và XDR (Nhận diện và Phản ứng Nhanh) để nhằm hạn chế, phòng chống các cuộc tấn công Ransomware.

Ba tính năng tạo nên lợi thế của Sophos EDR và XDR:

● Live Discovery: cho phép người quản trị có thể tìm kiếm, truy vấn mọi thông tin về trạng thái, mã độc, tấn công,… của toàn hệ thống với dữ liệu lịch sử được lưu trữ trong Hồ dữ liệu (Data Lake). Hỗ trợ IT chủ động săn tìm mã độc (Threat Hunting) dựa vào các dấu hiệu tấn công (IoA – Indicators of Attack) và dấu hiệu xâm nhập (IoC – Indicators of Compromise).

● Live Response: hướng dẫn người quản trị phản ứng lại các sự cố một cách hiệu quả, bao gồm các hành động như: Cô lập (Isolation), Cách ly đối tượng (Quarantine), Quét đối tượng (Scan), Lấy mẫu hoặc phân tích chuyên sâu về đối tượng mã độc (get file, create threat cases),… Người quản trị sẽ được truy cập từ xa vào thiết bị đầu cuối trên giao diện quản trị để xử lý nhanh.

● Threat Intelligence: Cung cấp một bản đồ kết nối phân cấp về phân tích nguồn gốc của các sự kiện, sự cố khi xảy ra (Root Cause Analysis). Tích hợp các công nghệ tiên tiến như AI, ML/DL (Máy học), Cloud Sandboxing,… để phân tích các tập tin nghi ngờ và đưa ra báo cáo chi tiết về các đối tượng đó.