Ransomware nguy hiểm hơn ở năm 2025

Theo dữ liệu của Kaspersky Security Network công bố, số lượng phát hiện phần mềm tống tiền (ransomware) đã giảm 18% từ năm 2023 đến năm 2024, từ 5.715.892 xuống còn 4.668.229.

Tuy nhiên, tỷ lệ người dùng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công phần mềm tống tiền đã tăng nhẹ 0,44%. Tỷ lệ phần trăm nhỏ này lại hướng đến các mục tiêu có giá trị cao, nên ransomware càng nguy hiểm.

Bộ phận Ứng cứu An ninh mạng Toàn cầu của Kaspersky (GERT) cho biết có đến 41,6% trong số các sự cố an ninh mạng năm 2024 có liên quan phần mềm tống tiền, tăng so với 33,3% vào năm 2023. Mã độc tống tiền nhắm mục tiêu cụ thể có khả năng vẫn là mối đe dọa chính đối với các tổ chức trên toàn thế giới.

Song song đó, các mã nguồn ransomware được “tu bổ” thêm các công cụ, thậm chí nhóm FunkSec chuyên tấn công vào các tổ chức tài chính và giáo dục, công nghệ còn tận dụng AI để phát triển thêm sức mạnh cho ransomware, tránh bị phát hiện.