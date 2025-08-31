Sun Group được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen

Chiều 30-8, tại Hội nghị Thủ tướng gặp mặt Doanh nghiệp với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”, Tập đoàn Sun Group đã vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước” là diễn đàn quan trọng để Chính phủ lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, qua đó hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng các danh hiệu cao quý của Đảng, Chính phủ cho các Tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu, nhằm biểu dương, ghi nhận những thành tích cống hiến, đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của đất nước. Sun Group là một trong hai doanh nghiệp vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tập đoàn Sun Group và các doanh nghiệp được vinh danh tại hội nghị

Khởi nghiệp tại Đà Nẵng từ năm 2007, Sun Group đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, với dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản gắn với du lịch và đầu tư hạ tầng. Mới đây nhất, Sun Group cũng đã dấn thân vào lĩnh vực tài chính ngân hàng và hàng không.

Đặt cho mình sứ mệnh "làm đẹp những vùng đất", Sun Group đã góp phần đưa nhiều vùng đất tiềm năng trở thành những điểm đến hàng đầu, từ đó đưa tên tuổi Việt Nam vươn xa trên bản đồ du lịch thế giới.

Trong lĩnh vực du lịch giải trí, nghỉ dưỡng, Sun Group đã kiến tạo một hệ sinh thái các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng mang thương hiệu quốc tế, đồng thời “khai sinh” thương hiệu vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế Sun World, với chuỗi tổ hợp công viên và khu du lịch trải dài khắp 3 miền. Những tổ hợp Sun World không chỉ mang đến những trải nghiệm chất lượng, đẳng cấp, khác biệt, góp phần “đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới về với Việt Nam”, mà còn trở thành biểu tượng mới của du lịch Việt Nam.

Cầu Vàng (Sun World Ba Na Hills, Đà Nẵng)

Đặt dấu chân đầu tiên tại Đà Nẵng, sau 18 năm, Sun Group đã góp phần thay đổi diện mạo và nâng tầm thành phố sông Hàn từ một “trạm trung chuyển”, trở thành một trong 8 điểm đến đáng ghé thăm nhất châu Á năm 2025, top 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất, với Sun World Ba Na Hills – Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới, Cầu Vàng – Kỳ quan mới của thế giới; DIFF – Lễ hội pháo hoa quốc tế vang danh châu lục, cho đến bộ sưu tập nghỉ dưỡng tinh hoa cao cấp, tiêu biểu là InterContinental Danang Sun Peninsula Resort từng 4 lần được World Travel Awards vinh danh Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới…

Cảnh thượng cờ trên đỉnh Fansipan

Tại Sa Pa, với quần thể Sun World Fansipan Legend và khách sạn Hotel de la Coupole, Sun Group đã góp phần đáng kể trong việc mang tới 4,2 triệu lượt khách năm 2024 cho Sa Pa, trong khi trước đó, năm 2013, con số này chỉ là 720.000 du khách. Tỷ lệ hộ nghèo tại đây cũng giảm từ 35% năm 2019 xuống còn 13,69% năm 2024.

Tuyến cáp treo Phú Quốc

Phú Quốc, với hệ sinh thái đa trải nghiệm mà Sun Group kiến tạo, đã vươn lên trở thành hòn đảo đẹp thứ hai thế giới sau Maldives, đón lượng khách tăng vọt, từ 913.000 lượt năm 2015 lên hơn 5,2 triệu lượt chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025.

Quảng Ninh, Tây Ninh, và gần đây là Hà Nam (Ninh Bình), Cát Bà (Hải Phòng), Vũng Tàu lần lượt được “đánh thức” và làm đẹp bằng những công trình biểu tượng, những trải nghiệm độc nhất vô nhị, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh, cải thiện cuộc sống người dân, tạo động lực phát triển kinh tế và nâng tầm vị thế các điểm đến trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Sau 18 năm, cùng với hành trình làm đẹp các vùng đất và sự phát triển thăng hoa của ngành du lịch, Sun Group đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu, đóng góp ấn tượng cho ngân sách quốc gia, thể hiện rõ năng lực phát triển bền vững và tầm vóc ngày càng lớn mạnh của tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thời gian gần đây, Sun Group cũng đã và đang được giao thực hiện hàng loạt dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn với phát triển kinh tế xã hội, tiêu biểu như Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm hội nghị quốc tế tổ chức Hội nghị APEC.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ còn là ghi nhận cho những đóng góp tích cực của Sun Group trong các hoạt động hướng về cộng đồng và thiện nguyện, điển hình nhất là Quỹ từ thiện Sun Group Foundation với các hoạt động nhân văn như hỗ trợ người dân vùng lũ, giúp đỡ học sinh nghèo và cải thiện trang thiết bị y tế. Giai đoạn đại dịch Covid-19, Sun Group nằm trong Top 3 doanh nghiệp Việt Nam đóng góp nhiều nhất cho cuộc chiến chống dịch, theo thống kê của Forbes Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường phát biểu tại Hội nghị “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”

Chia sẻ niềm tự hào và vinh dự khi được đón nhận phần thưởng cao quý này, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group bày tỏ: "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được trao tặng hôm nay không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực cống hiến của Sun Group, mà còn là lời nhắc nhở chúng tôi rằng: làm đẹp thôi chưa đủ, còn phải làm bền vững. Sun Group sẽ tiếp tục kiến tạo bằng tinh thần phụng sự: phụng sự cộng đồng, phụng sự đất nước, để mỗi dự án không chỉ mang lại giá trị kinh tế, sự đổi thay cho các vùng đất, mà còn tôn trọng thiên nhiên, bảo tồn văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân”.