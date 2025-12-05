BIDV nhận giải “Báo cáo thường niên tốt nhất” lần thứ 3 liên tiếp

Ngày 3-12, tại TPHCM, trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên (VLCA) 2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) lần thứ 3 liên tiếp được trao giải thưởng “Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành tài chính”.

Giải thưởng “Báo cáo thường niên tốt nhất” ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng công bố thông tin, hướng đến chuẩn mực báo cáo theo thông lệ quốc tế, cung cấp thông tin đầy đủ và đáng tin cậy, đáp ứng yêu cầu minh bạch ngày càng cao của thị trường và tiến trình nâng hạng thị trường.

Với bộ tiêu chí toàn diện hơn, quy trình đánh giá nghiêm ngặt và sự tham gia của đội ngũ chuyên gia cùng Big 4 công ty kiểm toán, giải thưởng định hướng doanh nghiệp chuyển từ “đáp ứng quy định” sang “công bố thông tin để tạo dựng niềm tin”.

Điểm nhấn tập trung ở tính hữu ích của thông tin, mức độ kết nối giữa chiến lược – vận hành – kết quả kinh doanh và khả năng giải trình của doanh nghiệp trước cổ đông.

Báo cáo thường niên BIDV năm 2024 với thông điệp chủ đạo “Vững vàng vị thế - Kiến tạo tương lai” tích hợp đầy đủ thông tin về các mục tiêu chiến lược, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, quản trị công ty, báo cáo môi trường - xã hội… qua đó khẳng định sự minh bạch, trách nhiệm và tính toàn diện trong quản trị và điều hành.

Sự đồng nhất về hình ảnh thiết kế, thông điệp, kết cấu, minh bạch thông tin và định hướng bền vững đã giúp Báo cáo thường niên BIDV được hội đồng đánh giá cao. Báo cáo đã truyền tải một bức tranh chiến lược dài hạn và cam kết xuyên suốt trong xây dựng mô hình ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới phát triển bền vững, là điểm chạm tin cậy đối với cổ đông và các nhà đầu tư.

BIDV hiện là một trong những định chế tài chính dẫn đầu trong thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh với tổng dư nợ xanh đạt hơn 81.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 4% tổng dư nợ của BIDV.

Tính đến hết quý III-2025, BIDV có tổng tài sản đạt 3,07 triệu tỷ đồng - lớn nhất trong số các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, mạng lưới hơn 1.100 điểm giao dịch phủ rộng trên toàn quốc và hiện diện thương mại tại 5 quốc gia, vùng lãnh thổ.

BIDV đang phục vụ gần 500.000 khách hàng doanh nghiệp, 22 triệu khách hàng cá nhân và có quan hệ hợp tác với hơn 2.300 định chế tài chính tại 178 quốc gia/vùng lãnh thổ.

Giải thưởng “Báo cáo thường niên tốt nhất” lần thứ 3 liên tiếp khẳng định vị thế dẫn đầu và uy tín của BIDV trên thị trường tài chính. Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp báo cáo, nâng cao chất lượng nội dung và tiệm cận chuẩn mực quốc tế, tạo giá trị dài hạn cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.

