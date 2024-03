SYCAMORE - Tâm điểm “vàng” giữa “thành phố đáng sống”

Một góc Thành phố Mới Bình Dương, Thủ Dầu Một

Thành phố Mới Bình Dương – Đô thị trẻ đang tăng tốc để trở nên “đáng sống”

Bình Dương sở hữu lợi thế khi là cửa ngõ của TPHCM, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đã và đang là điểm sáng về phát triển kinh tế trong suốt 2 thập kỷ vừa qua. Năm 2023, Bình Dương ghi nhận thu hút được 1,5 tỷ vốn FDI, luỹ kế đến nay đứng thứ 2 cả nước chỉ sau TPHCM và bình quân thu nhập đầu người tại đây đạt 8,076 triệu đồng/tháng, vượt xa Hà Nội và TPHCM. Điểm nổi bật khác của tỉnh chính là môi trường sống trong lành với mật độ phủ xanh toàn tỉnh đạt 17,4m²/người, trong khi TPHCM đạt 2m²/người.

Thành phố Mới Bình Dương là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và tài chính của Bình Dương, là cửa ngõ kết nối với các tỉnh lân cận trong khu vực. Dự án được phát triển theo mô hình TOD (Transport Oriented Development) – phát triển đô thị tích hợp đầu mối giao thông công cộng – và là nơi giao thoa của nhiều tuyến giao thông huyết mạch, cùng 02 tuyến metro trong tương lai không xa.

Thành phố Mới được quy hoạch xây dựng nhiều phân khu như: Khu Trung tâm hành chính; Khu văn phòng cho thuê, nhà hàng – khách sạn cao cấp; Khu trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế, trường đại học; Các khu phục vụ cộng đồng như quảng trường, công viên, hồ sinh thái, nhà trẻ, bệnh viện; Khu trung tâm tài chính, ngân hàng...

Với định hướng rõ ràng: thành phố đáng sống là một thành phố thông qua việc quy hoạch tốt nhằm cung cấp một môi trường sống sôi động, hấp dẫn và an toàn cho người dân sống, làm việc và giải trí. Những năm qua, giới chức Bình Dương luôn nỗ lực để xây dựng Thành phố Mới Bình Dương là trung tâm kinh tế - hành chính mới với những điểm nhấn văn hoá – xã hội năng động, thời thượng và là nơi “đáng sống” với những quyết sách, hướng đi đúng đắn nhằm đem lại hiệu quả thiết thực.

SYCAMORE – Tâm điểm “đáng sống” với tiện ích đa lớp và mảng xanh đa tầng

"Nhất cận thị, nhì cận lân, tam cận giang, tứ cận lộ", SYCAMORE - Dự án nhà ở quy mô lớn đầu tiên của CapitaLand Development (CLD) tại Thành phố Mới Bình Dương được xem là điểm đến của những cư dân tương lai. Hội tụ đầy đủ những yếu tố “cần và đủ” của một chốn an cư mơ ước, SYCAMORE sở hữu vị trí đắc địa khi trải dọc theo đại lộ Hùng Vương và là dự án duy nhất nằm cạnh lá phổi xanh công viên trung tâm rộng 700.000m².

SYCAMORE tọa lạc tại vị trí vàng trong Thành phố Mới Bình Dương

Cùng với cuộc sống trong lành và mảng xanh dày đặc, SYCAMORE còn là nơi “an cư lạc nghiệp” lý tưởng cho các hộ gia đình trẻ, các chuyên gia và người nước ngoài làm việc tại các khu trung tâm công nghiệp đầu tàu lân cận trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ của khu vực.

Tại đây, thế hệ trẻ tương lai cũng có cơ hội học tập và ươm mầm phát triển toàn diện trong nền giáo dục hàng đầu với hệ thống trường quốc tế danh tiếng, gồm Trường Quốc tế Singapore và Trường Quốc tế Việt Hoa chỉ cách dự án vài phút lái xe. Cư dân không chỉ được tận hưởng cuộc sống an lành, yên tĩnh mà còn hòa mình vào nhịp điệu sôi động của cuộc sống với các trung tâm văn hóa giải trí ngay liền kề. Điển hình như Trung tâm thương mại sầm uất AEON Mall, Khu ẩm thực gây sốt Hikari hay Khu phức hợp WTC Gateway…

Phân khu thấp tầng khép kín đầu tiên tại Tổng dự án SYCAMORE

Mới đây, SYCAMORE đã khiến thị trường bất động sản tại phía Nam dậy sóng với sự ra mắt của phân khu thấp tầng khép kín đầu tiên mang tên The Orchard. Đúng như tinh thần dự án, The Orchard mang tới cho cư dân cơ hội trải nghiệm hệ tiện ích độc bản đầy cuốn hút.

Đó là Vườn cảm quan Sensory Gardens với hệ thực vật đa dạng đan xen giữa các dãy nhà; đảo cảnh quan The Pier với dòng nước êm ái, nhẹ nhàng đánh thức nguồn năng lượng khởi đầu cho một ngày mới; khu vui chơi The Island nơi ghi dấu những phút giây thỏa sức khám phá của trẻ nhỏ và thời gian dung dưỡng cho sức khỏe mỗi cá nhân… Ngay với sự ra mắt của phân khu The Orchard, SYCAMORE đã khẳng định vị thế là dự án bất động sản tiên phong trong việc kiến tạo lối sống xanh chuẩn mực, chốn an cư đáng sống giữa thành phố đáng sống.

Nhà mẫu The Orchard tại Tổng dự án SYCAMORE

LONG BÌNH