Theo TTXVN, vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở New Orleans vào ngày đầu năm mới, do một người đàn ông bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cực đoan hóa thực hiện, đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra thêm các vụ tấn công tương tự.