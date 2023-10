Tai nạn giao thông giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022

Sáng 10-10, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2023. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu TPHCM tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường; Phó Ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM Nguyễn Thành Lợi.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM Nguyễn Thành Lợi cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, đã xảy ra 1.114 vụ tai nạn giao thông, làm chết 408 người và bị thương 711 người; so với cùng kỳ năm 2022 giảm 369 vụ (-24%), giảm 76 người chết (-16%), giảm 256 người bị thương (-26%). Tình hình tai nạn giao thông 9 tháng qua giảm cả 3 mặt so với năm 2023.

Đặc biệt, liên quan vụ tai nạn xe khách Thành Bưởi, ngày 5-10, Sở GTVT TPHCM đã thành lập tổ công tác kiểm tra hoạt động công ty này.

Đối với việc xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải, Sở GTVT TPHCM phối hợp Công an TPHCM kiểm tra phát hiện 1.907 trường hợp vi phạm, trong đó 1.727 trường hợp vi phạm về tải trọng, 83 trường hợp vi phạm về quá khổ giới hạn, 99 trường hợp vi phạm về cải tạo phương tiện cơi nới thùng xe.

Thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình đã thu hồi 6.236 phù hiệu đối với phương tiện trong một tháng có từ 5 lần vi phạm tốc độ/1.000 km xe chạy, xử lý tổng cộng 317 trường hợp vi phạm về chở hàng quá tải trọng cho phép với tổng số tiền xử phạt hơn 12 tỷ đồng.

Lực lượng Thanh tra giao thông đã xử lý 2.383 trường hợp vi phạm dừng đỗ xe, đón trả khách không đúng quy định với số tiền xử phạt hơn 3,5 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt qua hình ảnh 1.699 trường hợp với số tiền xử phạt hơn 2 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 71,3% số vụ).

Công an TPHCM cũng đã lập danh sách quản lý 1.425 đơn vị, chủ phương tiện (940 doanh nghiệp, 485 cá nhân), với 10.898 phương tiện. Lập danh sách, rà soát 23.026 lái xe chưa phát hiện lái xe dương tính với chất ma tuý.

Tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên trên địa bàn TPHCM trong 9 tháng qua đã xảy ra 40 vụ (38 vụ học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện, 2 vụ học sinh, sinh viên bộ hành), làm chết 10 em, bị thương 25 em. Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản xử phạt 250 trường hợp liên quan tới học sinh, sinh viên (tăng 56 trường so với cùng kỳ) sử dụng xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện không đủ tuổi điều khiển phương tiện; vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; chạy quá tốc độ cho phép...

Thời gian tới, Ban ATGT TPHCM cùng với cả nước, TPHCM thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể xác định công tác bảo đảm an toàn trật tự giao thông, giảm ùn tắc giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải ưu tiên thực hiện. TPHCM tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT; kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích khi điều khiển phương tiện; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi chở quá tải trọng, lưu thông ngược chiều, đường cấm…

Về hạ tầng, TPHCM tập trung triển khai Kế hoạch đầu tư các công trình, dự án giao thông trọng điểm, chiến lược cần tập trung đầu tư trong giai đoạn 2023-2030; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm (như đường song hành Quốc lộ 50, nút giao An Phú, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa); thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách, kết nối vùng: Vành đai 2, Vành đai 4; Cao tốc TPHCM - Mộc Bài; cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4... TP thường xuyên rà soát, điều chỉnh tổ chức phân luồng giao thông khoa học, hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến cửa ngõ ra vào Thành phố, các tuyến đường kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm (cảng hàng không, cảng biển, ga đường sắt, bến xe khách...).

Lực lượng chức năng sẽ bổ sung tiện ích cho người đi bộ; đảm bảo an toàn giao thông khu vực trường học; tăng cường chấn chỉnh trật tự lòng lề đường và công tác giám sát tình hình trật tự lòng lề đường; tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện giao thông…

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, 9 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 8.335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.765 người, bị thương 5.802 người. So với cùng kỳ năm 2022 số vụ giảm 90 vụ (-1.07%), giảm 60 người chết (-1.24%), tăng 216 người bị thương (+3.87%).