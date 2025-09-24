Đa phương tiện

Tái sinh Bình Quới – Thanh Đa: Đô thị sinh thái xanh giữa lòng thành phố

SGGPO
Từ “ốc đảo” bị lãng quên, bán đảo Bình Quới – Thanh Đa nay chuẩn bị bước vào hành trình "tái sinh" – trở thành biểu tượng của đô thị sinh thái giữa lòng TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG
Bán đảo Bình Quới – Thanh Đa nhìn từ trên cao, uốn lượn giữa lòng sông Sài Gòn – nơi TPHCM đang hướng đến xây dựng một khu đô thị sinh thái kiểu mẫu: hiện đại, xanh và nhân văn. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Toàn cảnh bán đảo Bình Quới – Thanh Đa, nơi TPHCM vừa phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2.000, mở đường cho việc xây dựng một đô thị sinh thái đồng bộ, hiện đại và bền vững. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Một đô thị phát triển phải là nơi giữ được mạch sống xanh – và giữ chỗ xứng đáng cho người dân cũ trong tương lai mới. Ảnh: HOÀNG HÙNG
