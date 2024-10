Tạm đóng cửa hầm Hải Vân 3 tiếng do gió lớn, một xe tải lật trên đường

Lúc 7 giờ ngày 27-10, do có gió lớn, một xe tải bị lật tại đường dẫn phía Bắc hầm đường bộ Hải Vân thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) gây tắc đường.

Xe tải bị lật. Ảnh: CACC

Hàng dài ô tô ở khu vực TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế bị ách tắc, chờ giải tỏa.

Lực lượng Trạm CSGT Hòa Hiệp hướng dẫn phương tiện không vào hầm Hải Vân. Ảnh: CACC

Các phương tiện xếp hàng chờ lưu thông. Ảnh: CACC

Ghi nhận đường đèo Hải Vân cũng bị sạt lở, cây đổ, lực lượng chức năng cấm phương tiện lưu thông trên đèo.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an huyện Phú Lộc và Công ty Quản lý hầm đường bộ Hải Vân không cho phương tiện qua đèo Hải Vân và đường hầm Hải Vân.

Cây cối ngã đổ trên đường đèo Hải Vân. Ảnh: CACC

Đến 10 giờ 15 phút ngày 27-10, hầm đường bộ Hải Vân chiều Bắc – Nam và ngược lại cùng với đèo Hải Vân đã thông tuyến trở lại sau 3 giờ đồng hồ đóng hầm.

Ông Võ Ngọc Trung, Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư hạ tầng Đèo Cả, Giám đốc hầm Hải Vân cho biết, để tránh ùn tắc xe trong hầm Hải Vân, Khu quản lý đường bộ II - đơn vị quản lý tuyến đã phối hợp với các cơ quan chức năng tạm dừng xe phía Nam theo hướng Nam - Bắc không cho xe vào hầm lúc khoảng 7 giờ 15 phút ngày 27-10 để chờ phía Bắc thông đường. Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, hầm Hải Vân cả hai chiều đã mở cửa trở lại, phương tiện lưu thông bình thường.

"Do gió to và mưa lớn, sáng 27-10, xe tải khi đang lưu thông trên cầu Hải Vân hướng Nam – Bắc đã bất ngờ bị lật trên cầu. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Hiện, sức khỏe của lái xe ổn định và được Xí nghiệp vận hành hầm Hải Vân đưa về tránh bão", ông Trung thông tin.

Do ảnh hưởng bão, một số khu vực như phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị cúp điện cục bộ.

XUÂN QUỲNH