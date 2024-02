Tạm đóng một đoạn đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để phân luồng giao thông

Tối 17-2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa tạm đóng một đoạn đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, bắt đầu từ vị trí km63, đoạn qua huyện Xuân Lộc.

Xe ô tô nhích trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua tỉnh Đồng Nai chiều 17-2. Ảnh: VĂN PHONG

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, vào chiều 17-2, lượng phương tiện tăng dần trên đường cao tốc qua địa phận Đồng Nai (hướng từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên về Đồng Nai, TPHCM) tại 2 tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Phan Thiết - Dầu Giây và đến khoảng 16 giờ ngày 17-2, hình thành dòng xe xếp hàng dài qua khu vực các huyện Long Thành, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc.

Anh Trần Quang Phú (ở quận 7) đi từ Đà Lạt về TPHCM mất hơn 8,5 tiếng, cho biết, đoạn ùn ứ nặng nhất trên cao tốc là đoạn từ Xuân Lộc đến Dầu Giây do lượng xe dồn về quá đông và có xảy ra vụ va chạm trên đường giữa 2 xe ô tô. Do phải nhích từng chút một trên cao tốc nên nhiều xe chạy cả vào làn khẩn cấp nhưng vẫn không thoát ra được. Khoảng 16 giờ 30, lực lượng chức năng phải can thiệp đóng tạm đường, điều chuyển bớt phương tiện ra Quốc lộ 1 để qua Đồng Nai về TPHCM và các tỉnh Đông, Tây Nam bộ.

Dự báo, lượng xe tiếp tục đổ dồn về TPHCM và các tỉnh lân cận trong ngày 17 và 18-2 nên Cục CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai và Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam sẽ phân luồng các loại xe trên đường cao tốc về quốc lộ, hạn chế phương tiện từ các quốc lộ đi lên đường cao tốc để đảm bảo lưu thông, hạn chế ùn tắc kéo dài.

VĂN PHONG - HOÀNG BẮC