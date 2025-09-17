Pháp luật

Tạm giữ 5 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

SGGPO

Ngày 17-9, Phòng Cảnh sát hình sự,  Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ 5 đối tượng (trong đó có 1 người nước ngoài) để tiếp tục điều tra hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Các đối tượng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 12-9, ông Wang DaoDong (sinh năm 1970, quốc tịch Trung Quốc) đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo về việc bạn của ông là W.X. (sinh năm 1989, quốc tịch Trung Quốc) bị nhóm đối tượng không rõ lai lịch khống chế đưa lên ô tô chở đi đâu không rõ.

Nguyên nhân xuất phát từ việc ông W.X. tham gia đánh bạc thua dẫn đến nợ tiền tại Casino Hoiana (thuộc xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng).

Vào cuộc truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự xác định ông W.X. bị các đối tượng khống chế, bắt giữ và đưa đến căn hộ thuộc phường Hội An, TP Đà Nẵng. Kiểm tra hành chính, cơ quan Công an phát hiện nhóm 5 đối tượng đang khống chế ông W.X. và ông L.Y.Z. (sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc) tại đây.

Điều tra ban đầu cho thấy, ông W.X. và ông L.Y.Z. sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã đến Casino Hoiana đánh bạc. Tại đây, cả 2 được cho vay hàng trăm ngàn nhân dân tệ để đánh bạc.

Khi họ thua bạc, nhóm đối tượng ép viết giấy nợ, khống chế, đánh đập, buộc gọi điện về gia đình chuyển tiền.

Hậu quả, ông W.X. bị đánh gãy một răng hàm, ông L.Y.Z bị đe dọa nếu không trả tiền kịp sẽ chịu tính lãi "cắt cổ" 20.000 nhân dân tệ/ngày.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ 5 đối tượng gồm: Jiu Jun (sinh năm 1979, quê ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), hiện trú tại căn hộ thuộc phường Hội An; Lê Văn Khuyến (sinh năm 1989) và Đỗ Xuân Đức (sinh năm 1990), cùng trú xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa; Trần Trung Nguyên (sinh năm 2000), trú xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị; Hoàng Văn Quân (sinh năm 2001), trú xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan
PHẠM NGA

Từ khóa

Đà Nẵng bắt giữ người trái pháp luật đánh bạc thiếu nợ đánh đập casino

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn