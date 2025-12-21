Một phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm gần 1,3 tỷ đồng

Một phụ nữ ở Tỉnh Thanh Hóa giả chết suốt 5 năm để trục lợi gần 1,3 tỷ đồng từ nhiều gói bảo hiểm, vừa bị cơ quan điều tra làm rõ.

Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Ngày 21-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các đơn vị thuộc Công an tỉnh vừa điều tra làm rõ một vụ trục lợi bảo hiểm, chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng.

Ngày 17-12, Công an phường Quang Trung (tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung về việc một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984, trú tại khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa trước đây, nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) đề nghị xóa khai tử. Cách đây 5 năm, trên địa bàn cũng có người tên là Nguyễn Thị Thu được người nhà khai tử.

Nhận thấy vụ việc có nhiều nghi vấn cần làm rõ nên Công an phường Quang Trung đã báo cáo, chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Thị Thu

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ đây là vụ việc giả chết để trục lợi bảo hiểm.

Theo kết quả điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về ở với mẹ đẻ là Trần Thị Thập (sinh năm 1955, ở Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, TP Thanh Hóa).

Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Đến năm 2020, sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư và hay cãi vã với mẹ đẻ nên Thu có tư tưởng bất mãn, nảy sinh ý định giả chết để “thay tên đổi số” và trục lợi tiền bảo hiểm.

Thu bàn bạc với mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập để lên “kịch bản giả chết” hết sức tinh vi.

Ban đầu, bà Thập không đồng ý, nhưng với ý định thực hiện bằng được hành vi trục lợi bảo hiểm nên Thu đã làm mọi cách để thuyết phục bà Thập. Thu dọa nếu mẹ không đồng ý làm theo sẽ cắn dây điện cho điện giật để tự tử. Vừa sợ con chết thật, vừa muốn có tiền bảo hiểm nên cuối cùng bà Thập cũng đồng ý.

Cơ quan Công an làm việc với Trần Thị Thập

Một kế hoạch giả chết được Thu lên kịch bản hết sức tinh vi. Đầu tiên, Thu sẽ uống thuốc ngủ và vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để không bị ai phát hiện, mẹ con Thu thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này đã chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.

Sau khi thống nhất “kịch bản”, sáng ngày 7-6-2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị sây sát, chảy máu và lên giường ngủ “giả chết”.

Sau khi thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc Thu ngã và “chết”, các đối tượng nhanh chóng tổ chức khâm liệm. Quá trình này diễn ra hoàn toàn bí mật.

Khoảng nửa đêm 7-6-2020, Thu tỉnh dậy và bí mật về nhà bà thầy cúng ở tạm, sau đó tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai làm ăn.

Sau khi Thu “chết”, ngày 8-6-2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (trước đây) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân “đột tử” và được UBND phường cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS.

Sau đó, bà Thập đã liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu.

Lấy được tiền, bà Thập đưa tiền cho em gái của Thu để chuyển cho Thu đầu tư bất động sản và đầu tư “AI” (trí tuệ nhân tạo). Do “đã chết”, không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ.

Khám xét tại nơi ở của bà Thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 1 thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential thanh toán 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền 682.458.000 đồng và 1 thông báo của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng số tiền 600.000.000 đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

DUY CƯỜNG