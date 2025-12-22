Bắt nhóm người cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ

Ngày 22-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 người về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, Công an TPHCM phát hiện dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ do Hồ Thành Được (sinh năm 1991, trú ấp Mỹ Điền, xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu.

Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án để triệt phá.

Ban chuyên án xác định, Hồ Thành Được chỉ đạo “đàn em” thành lập: Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam (tại phường An Hội Tây, TPHCM), do Võ Thanh Hải đứng tên đại diện pháp luật; Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 (tại phường Thới An, TPHCM) do Nguyễn Hoàng Tiến đại diện pháp luật; Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc (tại phường An Phú Đông, TPHCM) do Chu Đình Hợp đại diện pháp luật.

Thông qua 3 pháp nhân trên, Hồ Thành Được chỉ đạo ký các hợp đồng “giả cách” mua bán nợ với các cá nhân có khoản nợ khó đòi (thực chất là hợp thức hóa, che giấu hành vi đòi nợ thuê); thỏa thuận phải chi trả cho băng nhóm của Hồ Thành Được từ 10% đến 50% số tiền nợ thu hồi được.

Sau khi ký hợp đồng mua bán nợ, Hồ Thành Được cho nhân viên thực hiện hành vi đòi nợ trái pháp luật, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, nhóm mặc đồng phục, sử dụng ô tô dán logo công ty mua bán nợ, nhiều lần kéo đến nhà "con nợ" la lối, gây áp lực tinh thần, làm xáo trộn đời sống sinh hoạt nhằm buộc trả tiền.

Quá trình đòi nợ, các đối tượng quay phim, cắt ghép thành các clip ngắn đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, bình luận, nhằm tạo sức ép "con nợ", vừa để quảng bá hoạt động đòi nợ thuê.

Trong một số vụ việc, các đối tượng còn nhắn tin, gọi điện khủng bố, gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân, ép trả nợ thay.

Bị can Chu Đình Hợp

Bị can Hồ Thành Được

Bị can Ngô Duy Thành

Bị can Nguyễn Hoàng Tiến

Bị can Võ Thanh Hải

Ngày 13-12, Ban chuyên án triển khai lực lượng đồng loạt triệu tập, bắt giữ 28 cá nhân liên quan; khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở 3 công ty và nhà riêng của các đối tượng.

Đến nay, Ban chuyên án đã làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản mà băng nhóm này thực hiện với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

VĂN ANH