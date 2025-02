Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn nghiêm trọng ở Phú Yên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã tạm giữ hình sự tài xế gây ra vụ tai nạn trên tuyến Quốc lộ 1A làm 3 người tử vong và nhiều người bị thương.

Chiều 8-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu đã tạm giữ hình sự tài xế Phạm Quốc Huy (40 tuổi, trú thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) để phục vụ công tác điều tra.

Phạm Quốc Huy là người điều khiển xe khách 50H-355.47 trong vụ tai nạn trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận thị xã Sông Cầu, khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.

Tài xế Phạm Quốc Huy bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Công an cung cấp

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên, xe khách 50H-355.47 do tài xế Phạm Quốc Huy điều khiển là loại xe có 2 chỗ ngồi và 24 chỗ nằm, sản xuất năm 2023, đăng ký lần đầu ngày 25-12-2023. Thời hạn kiểm định đến ngày 25-12-2025, do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-04V cấp ngày 26-12-2023.

Trong khi đó, tài xế Phạm Quốc Huy chỉ có giấy phép lái xe (GPLX) hạng C, không đủ điều kiện để lái xe khách từ 10-30 chỗ.

Theo quy định của pháp luật, tài xế điều khiển xe khách từ 10-30 chỗ ngồi phải có GPLX hạng D. Điều khiển xe khách trên 30 chỗ ngồi phải có GPLX hạng E.

Lãnh đạo Sở GT-VT tỉnh Phú Yên thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng qua địa bàn tỉnh

Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng này, ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Giám đốc điều hành Sở GTVT, Ủy viên Thường trực Ban ATGT tỉnh Phú Yên, cho biết, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và bàn giao các nạn nhân tử vong cho người nhà về quê mai táng theo quy định.

Ban ATGT tỉnh cũng đã tổ chức thăm hỏi các nạn nhân bị thương (trong đó có 7 người bị thương nặng) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và Trung tâm y tế thị xã Sông Cầu.

Ban ATGT tỉnh cho biết, tổng số tiền hỗ trợ cho các nạn nhân là là 67 triệu đồng

PHƯƠNG ĐÔNG