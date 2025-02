Xác định nguyên nhân khiến xe khách bị lật, làm 3 người tử vong và nhiều người bị thương

Ngày 8-2, nguồn tin của Báo SGGP cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã xác định được nguyên nhân khiến xe khách mang biển kiểm soát 50H-355... đang chạy theo tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt bị lật trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương.

Xe khách tự đâm vào tông vào dải phân cách khiến xe bị lật, khiến 3 người tử vong và nhiều bị thương

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên, vị trí xảy ra tai nạn tại Km1269+250 (xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu) là đoạn đường cong, mặt đường êm thuận, có 4 làn xe. Hệ thống an toàn giao thông tại khu vực này đảm bảo. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do xe khách tự tông vào dải phân cách khiến xe bị lật. Vụ tai nạn khiến xe khách hư hỏng nặng. Một bộ biển báo hư hại và hơn 20m dải phân cách văng ra khỏi vị trí.

Vụ tai nạn khiến xe khách hư hỏng nặng

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên xác định tài xế điều khiển xe khách không dương tính với rượu bia, ma túy.

Lãnh đạo Sở GT-VT tỉnh Phú Yên thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn

Ngoài ra, danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định là: Trần Thị Song T. (SN 2003, trú tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam); Trần Công A. (SN 2001, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng); Đỗ Thị Kim C. (SN 1991, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Ngay sau vụ tai nạn nghiêm trọng, tỉnh Phú Yên đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân tử vong, mỗi trường hợp 5 triệu đồng để lo hậu sự.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ tai nạn

Theo một lãnh đạo UBND thị xã Sông Cầu, ngoài 3 người tử vong, vụ tai nạn còn khiến 8 người bị thương nặng, 18 người bị thương nhẹ. Trong đó 20 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và 6 nạn nhân điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Sông Cầu.

Trước đó, Báo SGGP thông tin, vào lúc 1 giờ sáng ngày 8-2, xe khách mang biển kiểm soát 50H-355... đang chạy theo tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt, khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu (tại km 1269+250m) thì bị lật khiến 3 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

PHƯƠNG ĐÔNG