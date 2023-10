Tâm mưa dịch chuyển, vùng áp thấp “bồi” thêm mưa ở Trung bộ

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt mưa lớn dài ngày ở Trung Trung bộ do tác động của một tổ hợp thời tiết phức tạp và sẽ được “bồi” thêm bởi một áp thấp đang hoạt động ở gần bờ.

Theo cơ quan khí tượng, dải hội tụ nhiệt đới vắt qua Trung bộ có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc và 113,5-114,5 độ Kinh Đông vào rạng sáng nay 15-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Theo chuyên gia khí tượng Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Khí tượng - thủy văn quốc gia, vùng áp thấp này có thể phát triển lên mức gần hoặc tương đương áp thấp nhiệt đới.

Nhiều chuyên gia khí tượng cảnh báo, vùng áp thấp này sẽ đưa một lượng mây lớn từ Biển Đông vào đất liền tại khu vực Trung bộ, khiến thời tiết xấu ở đây thêm cường độ xấu.

“Do tương tác của không khí lạnh với dải hội tụ nhiệt đới (trên đó có vùng áp thấp), cộng thêm đới gió Đông sẽ tiếp tục gây mưa lớn ở miền Trung", ông Hưởng nhận định tâm mưa đang có sự dịch chuyển về phía Nam, có thể mở rộng xuống tới Bình Định, Kon Tum, Gia Lai.

Đêm qua và sáng sớm nay (15-10), khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam vẫn có mưa to đến rất to với các trạm đo như: Lộc Tiến (Thừa Thiên Huế) 165mm, Hòa Sơn (Đà Nẵng) 172mm, Giao Thủy (Quảng Nam) 122mm…

Từ ngày 15-10 đến ngày 17-10, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm; riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 250-450mm, có nơi trên 700mm; ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 17 đến 18-10, mưa có xu hướng mở rộng lên phía Bắc của miền Trung và khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định sẽ có mưa lớn 100-200mm, có nơi trên 400mm.

Sáng nay, cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo mức độ mưa ở khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng ở cấp 4 (cao nhất).