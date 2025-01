Tăng cường đảm bảo an toàn trên các công trường giao thông thi công xuyên tết

Bộ GTVT vừa yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án duy trì tốt hệ thống bảo đảm an toàn trên các công trường giao thông, xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sự cố tại dự án trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Dự án xây dựng sân bay Long Thành thi công xuyên tết.

Theo đó, các sở GTVT địa phương và các tổng công ty: Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan quản lý, duy trì tốt hoạt động của hệ thống đảm bảo an toàn trên công trường, như: cọc tiêu, biển công trường, biển báo, biển chỉ dẫn, đèn báo hiệu giao thông, hệ thống cảnh báo luồng, tuyến...

Đối với các dự án trọng điểm ngành GTVT và dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng trên đường đang khai thác có thi công trong dịp tết, Bộ GTVT yêu cầu tổ chức thi công dứt điểm trên từng đoạn tuyến, bố trí đầy đủ rào chắn, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, người điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường... để hạn chế gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân khu vực dự án đi qua.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các cơ quan liên quan, công bố cụ thể số điện thoại đường dây nóng của cán bộ thường trực tại hiện trường để ứng phó giải quyết kịp thời khi xảy ra các tình huống mất an toàn, ùn tắc giao thông trên tuyến, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho phương tiện lưu thông.

Bên cạnh đó, các chủ phương tiện, lái xe thi công xây dựng dự án tuân thủ đúng các quy định về an toàn giao thông, tải trọng vận tải khi cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án.

Bộ GTVT nêu rõ, nếu để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, không đảm bảo an toàn giao thông... trên phạm vi dự án do nguyên nhân không tuân thủ đúng yêu cầu về biện pháp đảm bảo an toàn, người đứng đầu các chủ thể tham gia dự án phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT và pháp luật.

Bộ GTVT cũng cho biết, hiện có 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đang được các chủ đầu tư và nhà thầu thi công tập trung nguồn lực, thi công xuyên tết để đưa dự án về đích vào ngày 30-4, trước 6 tháng so với hợp đồng ký kết. Bên cạnh đó, công trường xây dựng sân bay Long Thành và một số dự án giao thông trọng điểm khác cũng đang được thi công xuyên tết để đẩy nhanh tiến độ.

MINH ANH