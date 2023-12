Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn lao động

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn.

Cụ thể, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tập trung phối hợp với Sở LĐTB-XH tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động...

Qua đó, các cơ quan, đơn vị rà soát, thống kê tình hình của các doanh nghiệp trên địa bàn, phạm vi quản lý để có kế hoạch thanh, kiểm tra. Trong đó, tập trung đối với những doanh nghiệp có nhiều nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động như sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

UBND TPHCM cũng giao các địa phương chủ động bố trí nguồn lực tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Đồng thời, chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn.

ĐÔNG SƠN