Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp cao điểm Tết Giáp Thìn

Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các cảng hàng không, hãng hàng không và đơn vị liên quan áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 6-2 đến hết ngày 16-2.

Kiểm tra an ninh tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Cụ thể, các đơn vị liên quan áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1, bổ sung 20% quân số so với kíp trực thông thường để sẵn sàng làm nhiệm vụ. Trong đó, các đơn vị tăng cường số lượng nhân viên an ninh hàng không, bảo vệ làm nhiệm vụ tại khu vực hạn chế; kiểm tra người bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và kiểm tra trực quan 7% với người, đồ vật, phương tiện vào khu vực hạn chế của sân bay.

Bên cạnh đó, các nhân viên hàng không tăng cường phỏng vấn, đối chiếu giấy tờ nhân thân khi hành khách làm thủ tục hàng không, khi kiểm tra an ninh; kiểm tra trực quan ngẫu nhiên 15% hành khách đã qua cổng từ mà không có báo động; kiểm tra trực quan 15% hành lý xách tay, ký gửi qua máy soi tia X mà không có hình ảnh khả nghi; hạn chế người và phương tiện hoạt động tại khu vực công cộng của nhà ga hành khách...

Với những hành lý ký gửi không có người đi cùng, các nhân viên hàng không kiểm tra trực quan sau khi đã được soi chiếu, rồi mới đưa lên máy bay. Với suất ăn hàng không, lực lượng chức năng kiểm tra trực quan ngẫu nhiên 2% suất ăn, đồ dự trữ tại điểm kiểm tra an ninh hàng không trước khi đưa vào sân bay.

MINH ANH