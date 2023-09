Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trước hết và ngay chính trong lực lượng Công an TPHCM. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để lực lượng Công an TPHCM thật sự liêm chính, trong sạch, vững mạnh.

Ngày 27-9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 90-QĐ/TW của Ban Bí thư; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và triển khai các nội dung của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM....

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Quyết định 90-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố.

Hội nghị còn tập trung đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới tại TPHCM. Hội nghị còn triển khai các nội dung của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, cụ thể hóa bằng Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, về xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự trong sạch, vững, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn TPHCM đã nhìn nhận đúng vai trò, tầm quan trọng đối với các nội dung trong Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Qua đó đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ, có hệ thống đến toàn thể cán bộ đảng viên, các tổ chức trong từng đơn vị.

Đảng ủy Công an TPHCM phát huy tốt vai trò nòng cốt, trách nhiệm trong tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND TPHCM, Bộ Công an trong việc triển khai Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, đã quyết liệt xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch nhằm cụ thể hóa, triển khai nghị quyết, chỉ thị có liên quan.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu, thời gian tới tăng cường, quán triệt cán bộ, đảng viên, cơ quan đơn vị về vai trò, tầm quan trọng trong triển khai thực hiện Chỉ thị 19 và Nghị quyết 12, gắn với việc thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023-2030.

Cùng với đó, huy động cả hệ thống chính trị xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công an, phát huy an ninh chủ động, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng Công an TPHCM... đủ tiềm lực xử lý các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, đảm bảo ổn định trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM...

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trước hết và ngay chính trong lực lượng Công an TPHCM. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để lực lượng Công an TPHCM thật sự liêm chính, trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, tập trung xây dựng lực lượng công an các cấp phù hợp với phương châm của Bộ Công an “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an các phường, xã, thị trấn gần dân, nắm chắc tình hình địa bàn, trực tiếp tiếp nhận, giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng trình tự pháp luật các yêu cầu cấp thiết của người dân về an ninh, trật tự.