Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh lao động

Sáng 8-5, UBND TPHCM tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH Lượng Thị Tới cho biết, năm 2023, trên địa bàn TPHCM xảy ra 703 vụ tai nạn lao động (TNLĐ), giảm 12,45% so với cùng kỳ năm 2022. TNLĐ xảy ra chủ yếu tại các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp như sản xuất giày dép (chiếm tỷ lệ 21,62%), gia công sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại (chiếm tỉ lệ 13,08%), may mặc (chiếm 8,53%).

Tình hình TNLĐ nghiêm trọng trong lĩnh vực xây dựng vẫn chiếm tỷ lệ cao (9/44 vụ TNLĐ chết người). Tổng số tiền thiệt hại do TNLĐ (chưa bao gồm thiệt hại tài sản) là hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, chi phí y tế hơn 2 tỷ đồng, chi phí trả lương trong thời gian điều trị hơn 3 tỷ đồng, chi phí bồi thường trợ cấp hơn 11 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH nhìn nhận, dù các số liệu thống kê về TNLĐ năm 2023 đã giảm so với năm 2022, nhưng so với cả nước thì TPHCM vẫn là một trong các địa phương có số người chết vì TNLĐ nhiều nhất. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ TNLĐ là vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc an toàn; không có quy trình an toàn hoặc biện pháp làm việc an toàn; không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người lao động trong đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động với các ngành, nghề có nhiều nguy cơ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp như xây dựng, điện, hóa chất, cơ khí, làm việc trong không gian hạn chế..

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đầu tư mạnh hơn cho công tác an toàn, vệ sinh lao động gắn với đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai các biện pháp phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp đối với cả khu vực không có quan hệ lao động.

Các đại biểu dự buổi lễ

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn TPHCM diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31-5 với nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, tổ chức tuyên truyền, thông tin kịp thời về nguyên nhân các vụ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, sự cố để phòng tránh TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cộng đồng.

Phát động phong trào thi đua, đề xuất tuyên truyền các mô hình, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc an toàn - xanh - sạch - đẹp - thân thiện.

Cùng với đó là tăng cường tự kiểm tra, thanh tra giám sát an toàn, vệ sinh lao động; đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, ngành nghề có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ, bệnh nghề nghiệp…

NGÔ BÌNH