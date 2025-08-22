Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 22-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Nakasone Yasutaka, Hạ nghị sĩ, Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) cùng đoàn đại biểu Ban Thanh niên đang có chuyến thăm Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá, các hoạt động trao đổi, giao lưu của đoàn với nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là những kênh trao đổi quan trọng và thực chất, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ lãnh đạo trẻ hai nước, tạo nền tảng quan trọng trong thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch nước đề nghị, Ban Thanh niên Đảng LDP nỗ lực thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, các bộ, ngành, các nghị sĩ quốc hội, giao lưu giữa các địa phương hai nước Việt Nam - Nhật Bản; hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng của Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực AI, lượng tử, bán dẫn, gắn kết nguồn nhân lực đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.

Tại buổi tiếp, ông Nakasone Yasutaka khẳng định, sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác giữa Ban Thanh niên Đảng LDP với các đại biểu nghị sĩ trẻ, thanh niên của Việt Nam từ trung ương đến địa phương.

Ông Nakasone Yasutaka cũng nhấn mạnh việc Nhật Bản mong muốn thúc đẩy triển khai nhiều hơn nữa các dự án hợp tác ODA và FDI chất lượng cao tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, đặc biệt là các nội dung của trụ cột mới về khoa học công nghệ; khẳng định đảng cầm quyền LDP mong muốn tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng hơn 600.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản, cho rằng đây là lực lượng quan trọng đã và đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, một số đại biểu bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác, kết nối giữa các địa phương hai nước thông qua giao lưu nhân dân, đầu tư, hợp tác du lịch… khẳng định hợp tác chặt chẽ đóng góp vào thành công của “Ngày Việt Nam” tại Expo Osaka 2025.

BÍCH QUYÊN