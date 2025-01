Tạo đà từ trung tâm tài chính quốc tế

Với mô hình đặc thù, chưa có tại Việt Nam, TP Đà Nẵng đang tìm kiếm các nguồn lực để chuẩn bị cho diện mạo, hình hài Trung tâm tài chính

Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm

Để trở thành một Trung tâm tài chính khu vực, Đà Nẵng phải tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi, mang tính kết nối con người, cơ sở hạ tầng tài chính và luật pháp. Đây là vấn đề rất mới và chưa có tiền lệ, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp cận nhiều chiều, tận dụng triệt để quỹ thời gian, tranh thủ khai thác tối đa kinh nghiệm những quốc gia đi trước, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để kịp thời đáp ứng yêu cầu đề ra.

Với tiềm năng sẵn có, Đà Nẵng có những lợi thế riêng phù hợp với nhu cầu đầu tư của cộng đồng quốc tế. Bên cạnh vị trí địa chính trị, kinh tế quan trọng, có tính kết nối cao, môi trường sống, hạ tầng đô thị đảm bảo, Đà Nẵng còn được các nhà đầu tư tài chính quốc tế nhìn nhận là nơi có điều kiện phát triển hạ tầng và xây dựng trung tâm tài chính và giải trí tương tự một số mô hình đã thành công trên thế giới. Để đáp ứng xứng tầm với một Trung tâm tài chính khu vực, thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục có những giải pháp tăng quy mô nền kinh tế, đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số đồng bộ và hiện đại hơn nữa cũng như chuẩn bị nguồn nhân lực đúng tầm với Trung tâm tài chính khu vực.

Đà Nẵng cam kết hoàn thiện môi trường kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trên lộ trình trở thành Trung tâm tài chính khu vực, thương hiệu Đà Nẵng sẽ ghi danh trên bản đồ tài chính quốc tế, nghĩa là có được sự quan tâm của các trung tâm tài chính đã hoạt động lâu đời, qua đó có điều kiện thu hút các tập đoàn, tổ chức tài chính và nhà đầu tư toàn cầu, góp phần nâng cao vị thế của một thành phố phát triển.

Kết nối chuỗi cung ứng

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, mục tiêu của thành phố giai đoạn tới là tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội, tập trung vào du lịch và dịch vụ chất lượng cao, các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tạo sức cạnh tranh trên thị trường, trọng tâm là các ngành công nghiệp chế biến chế tạo; xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng gắn với du lịch và đô thị.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác Phát triển Trung tâm tài chính tại TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Vì vậy, Đà Nẵng tiếp tục đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm phù hợp với quy hoạch, tăng khả năng kết nối, liên kết vùng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện; thu hút đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp dự án lớn có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, giữ vững và tăng cường an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2025 là “năm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hành động và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội”.

Đà Nẵng khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu trong nước, tham gia, hình thành các chuỗi cung ứng sản xuất nội địa nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đặc biệt là nâng cao giá trị gia tăng đối với sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo. Đồng thời, triển khai đồng bộ công tác ngoại giao chính trị, ngoại giao quốc tế và ngoại giao văn hóa, thúc đẩy ngoại giao đa phương; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, lao động, việc làm, đào tạo nghề…

Để thu hút các nhà đầu tư toàn cầu vào trung tâm tài chính, tiến sĩ Andreas Baumgartner EMBS, Viện Metis nêu điển hình, trung tâm tài chính Dubai có chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp rất hấp dẫn với mức 0%. Đây là yếu tố quan trọng thu hút các doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động đầu tư. Vì vậy, cần cơ chế ưu đãi là công cụ thu hút ban đầu, còn để trung tâm tài chính phát triển thì Việt Nam cần cung cấp nền tảng gồm quản trị minh bạch, khuôn khổ pháp lý thuận lợi, hạ tầng tiên tiến và hệ sinh thái liền mạch, qua đó thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng. Trung tâm tài chính cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên và mức độ ưu tiên đối với từng lĩnh vực. Điều này giúp xây dựng các cơ chế ưu đãi có trọng tâm trọng điểm, hỗ trợ trực tiếp quá trình tăng trưởng và phát triển của các ngành.

XUÂN QUỲNH - NGUYÊN KHÔI