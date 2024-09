Tạo "đột phá" trong cấp phiếu lý lịch tư pháp

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Ngày 27-9, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách hành chính cấp phiếu LLTP, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Tư pháp kết hợp với trực tuyến, kết nối với 63 điểm cầu tại sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về những kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 23, Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia Nguyễn Văn Bốn cho biết, thời gian qua, Bộ Tư pháp và một số địa phương đã quan tâm, chú trọng, tập trung triển khai Chỉ thị số 23 với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Bộ Tư pháp đã mở thử nghiệm tính năng phân quyền cho các sở tư pháp khai thác, tra cứu Cơ sở dữ liệu LLTP Trung tâm LLTP quốc gia và có văn bản hướng dẫn các sở tư pháp thử nghiệm tính năng phân quyền này.

Đến nay đã có 56/63 sở tư pháp thực hiện tra cứu, khai thác thông tin tại Cơ sở dữ liệu LLTP của Trung tâm LLTP quốc gia để cấp phiếu LLTP với tổng số 199.685 hồ sơ.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, 63 tỉnh, thành phố đang tích cực thực hiện kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, thành phố với phần mềm Quản lý LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp và ứng dụng VneID. Đến nay đã có 27/63 tỉnh, thành phố đã thử nghiệm thành công; 4/27 tỉnh đã hoàn thành việc quét an toàn, an ninh, bảo mật thông tin theo quy định của Bộ Công an.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp/xuất trình phiếu LLTP không đúng quy định.

Lãnh đạo các sở tư pháp cần tập trung, ưu tiên nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP; xử lý, cập nhật thông tin LLTP kịp thời, đầy đủ, chính xác; phấn đấu xử lý 100% thông tin LLTP còn tồn đọng, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP “đúng, đủ, sạch, sống” để phục vụ hiệu quả công tác cấp phiếu LLTP.

ANH PHƯƠNG