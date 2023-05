Tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện về PCCC

Dự có các đồng chí: Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC-CNCH (C07), Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07, cho biết toàn thành phố có 1.174 cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 23. Lực lượng PCCC đã kiểm tra và lập hơn 2.250 biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 187 cơ sở với số tiền hơn 440 triệu đồng.

Qua 5 năm triển khai Nghị quyết 23, có một số chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân với công tác đảm bảo an toàn PCCC trong hoạt động sản xuất, kinh doanh ở cơ sở đã được nâng cao. Cùng với đó là việc kịp thời phát hiện, xử lý và khắc phục kịp thời sơ hở, thiếu sót, bất cập trong công tác PCCC.

Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn một số tồn tại, khó khăn. Công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt chẽ; tiến độ thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC chậm. Hiện nay còn 235 cơ sở thuộc sở hữu tư nhân, có nhiều cơ sở không có giấy phép, sai phép, không phù hợp quy hoạch, không đảm bảo về môi trường, có cơ sở diện di dời.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục C07, đề nghị Công an TPHCM cần chỉ đạo khảo sát đưa ra con số chính xác đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 23. Từ đó mới giải quyết triệt để hơn.

Đánh giá cao việc HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết số 23 từ năm 2017, Cục trưởng C07 nhấn mạnh vừa qua một số bộ, ngành trung ương đã ban hành các công văn, hướng dẫn về công tác này, nội dung tháo gỡ mở hơn trước đây. Vì vậy, Công an TPHCM có thể nghiên cứu tham mưu TPHCM chỉnh sửa để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo các điều kiện về PCCC.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh cũng đề nghị công an TPHCM chủ động phân loại các doanh nghiệp chưa bảo đảm các yêu cầu về PCCC để tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, tập huấn cán bộ PCCC để hướng dẫn đầy đủ, thống nhất, hiểu đúng cho các cơ sở về quy chuẩn tiêu chuẩn PCCC.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu yêu cầu, Công an TPHCM tham mưu cho UBND TPHCM xây dựng cơ chế chính sách để đảm bảo thực hiện và tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết 23. Công an TPHCM cũng phải phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, hệ thống các quy định về PCCC do UBND TPHCM ban hành từ trước tới nay để tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời cho hợp hệ thống pháp luật về PCCC và thực tế.

Cùng với đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra để khắc phục, bổ sung các điều kiện an toàn PCCC, nhất là các cơ sở không đảm bảo yêu cầu được đưa vào sử dụng trước Luật PCCC năm 2021. Đặc biệt là nỗ lực kéo giảm các vụ cháy, nổ, hạn chế không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Dịp này, UBND TPHCM trao giấy khen cho 10 cá nhân, 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 23.