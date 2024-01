Tập đoàn Evergrande bị buộc phải thanh lý tài sản tại Hong Kong

Theo CNN, những người thanh lý do tòa án chỉ định sẽ quản lý công ty và bán tài sản của công ty để trả nợ. Sau khi quá trình này hoàn tất, công ty bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc sẽ không còn tồn tại.

Ngay sau khi tòa án đưa ra phán quyết trên, cổ phiếu của Evergrande niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong rơi tự do và giao dịch cổ phiếu ngừng vào lúc 10 giờ 18 sáng 29-1 (giờ địa phương) sau khi giảm 20%. Các công ty con của Evergrande, gồm Evergrande Property Services và Evergrande New Energy Vehicle Group, cũng kêu gọi tạm dừng giao dịch để ngăn chặn tình trạng rơi tự do.