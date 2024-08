Tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới

Thu hút người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Theo nghị quyết này, mục tiêu lớn nhất đến năm 2030 là xây dựng một hệ thống chính sách đồng bộ, ổn định và dài hạn, tập trung các nguồn lực của tổ chức công đoàn để chăm lo phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Để đạt được mục tiêu này, Tổng Liên đoàn cũng sẽ huy động tối đa nguồn lực xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động, đồng thời xây dựng giai cấp công nhân hiện đại và lớn mạnh.

Cùng với đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng tới việc tạo ra sự gắn kết bền vững giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn, qua đó thu hút thêm nhiều người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng một tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện.

Đến năm 2045, mục tiêu đặt ra là hệ thống chính sách và nguồn lực chăm lo phúc lợi sẽ bao phủ toàn bộ đoàn viên, đáp ứng hầu hết các nhu cầu cơ bản, trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước và xây dựng con người Việt Nam toàn diện.

Nhiều giải pháp và nhiệm vụ mới

Từ quá trình triển khai thực tế, phát hiện, đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, các địa phương ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội và phúc lợi cho đoàn viên lao động, trong đó tập trung vào các nội dung như: nhà ở, tiền lương, việc làm, thị trường lao động; thiết chế văn hóa, thể thao; giáo dục đào tạo, đào tạo lại; an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; các chính sách đối với lao động làm việc trong các ngành nghề, công việc đặc thù, nặng nhọc, độc hại, lao động nữ, trẻ em…

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm và tặng quà đến người lao động. Ảnh: T.L

Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, chính sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên quan đến công tác chăm lo phúc lợi. Đại diện tổ chức Công đoàn Việt Nam cho biết sẽ bố trí nguồn lực đủ mạnh để bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, nghiên cứu, sắp xếp vị trí việc làm về chăm lo phúc lợi từ tổng liên đoàn đến công đoàn cấp trên cơ sở theo hướng bảo đảm đủ số lượng, phẩm chất, năng lực thực hiện; đổi mới nội dung, chất lượng, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn làm công tác chăm lo phúc lợi.

“Xây dựng chính sách đãi ngộ thỏa đáng, có cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn; tiếp tục đề xuất với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung những bất hợp lý trong chính sách tiền lương, biên chế, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức công đoàn”, nghị quyết của tổ chức công đoàn đề ra.

Nghị quyết mới của Công đoàn Việt Nam cũng nêu vấn đề thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn nhằm tạo nguồn lực cho chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Đồng thời, đề ra mục tiêu quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, tránh thất thoát nguồn tài chính công đoàn chi cho công tác chăm lo phúc lợi. Đổi mới phương thức huy động nguồn lực thực hiện chăm lo phúc lợi theo hướng linh hoạt, huy động nguồn lực xã hội, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, người sử dụng lao động và từ các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung nguồn lực tài chính, nhất là nguồn tài chính công đoàn tích lũy để đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê, đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà khách, cơ sở giáo dục đào tạo, văn phòng, trung tâm tư vấn pháp luật, trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động, văn hóa, thể thao… của tổ chức công đoàn; thực hiện các chính sách chăm lo phúc lợi dài hạn; nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ quốc gia về việc làm, Tổ chức Tài chính vi mô của tổ chức công đoàn.

Ưu đãi đoàn viên công đoàn sử dụng nhà khách, khách sạn của tổ chức công đoàn Nghị quyết mới của Công đoàn Việt Nam cũng nêu vấn đề sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cụ thể về nội dung chi, tỷ lệ chi, mức chi, hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán thực hiện công tác chăm lo phúc lợi từ nguồn tài chính công đoàn phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường phân cấp, phân quyền về tài chính công đoàn; ban hành chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với đoàn viên, người lao động và thân nhân khi sử dụng các khách sạn, nhà khách, cơ sở giáo dục đào tạo, các thiết chế nhà ở, văn hóa, thể thao… của tổ chức công đoàn.

VĂN PHÚC