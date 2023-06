Tập trung rút ngắn thời gian giải quyết các dịch vụ về điện

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện đạt 10/11 chỉ tiêu

Đảng bộ EVNHCMC hiện có 24 cơ sở đảng với 1.424 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đề ra 11 chỉ tiêu xây dựng Đảng.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNHCMC cho biết, đến nay, có 10/11 chỉ tiêu đạt theo lộ trình. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt kết quả tốt; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ EVNHCMC được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các mặt công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, văn phòng đều được các ban, Văn phòng Thành ủy TPHCM đánh giá xuất sắc và được nhận giấy khen của các ban Thành ủy, bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình. Trong nửa nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy EVNHCMC đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 8 tổ chức đảng và 8 đảng viên; kiểm tra chấp hành đối với 8 tổ chức đảng và 8 đảng viên.. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVNHCMC cũng tiến hành kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng và 4 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 6 cấp ủy cơ sở; thực hiện giám sát chuyên đề đối với 9 tổ chức đảng và 9 đảng viên.

Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNHCMC đã đảm bảo cung ứng điện ổn định, liên tục, an toàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn, góp phần tích cực vào sự phục hồi và phát triển kinh tế thành phố sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tổng Công ty đã cơ bản hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh – đầu tư xây dựng theo kế hoạch do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao hàng năm. Chất lượng dịch vụ khách hàng đạt nhiều kết quả khả quan. Trong đó, 100% dịch vụ cho khách hàng thực hiện trong môi trường số, qua tổng đài đa kênh giao dịch giữa khách hàng và điện lực. EVNHCMC cũng đã hoàn thành hệ thống đo lường, thu thập, phân tích điện năng sử dụng qua công tơ thông minh với việc thay thế xấp xỉ 100% các công tơ điện tử có chức năng đo xa, giúp khách hàng qua App CSKH có thể theo dõi chất lượng điện năng và lượng điện tiêu thụ hàng ngày.

Tổng Công ty cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn lực, đến nay đã đào tạo và công nhận 23 chuyên gia, 56 công nhân lành nghề, 108 kỹ sư ASEAN.

Giám sát để phòng chống tham nhũng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải đánh giá cao các hoạt động của EVNHCMC trong thời gian qua, đồng thời gợi mở nhiều nội dung để Đảng bộ EVNHCMC thực hiện.

Trong đó, đồng chí Dương Ngọc Hải yêu cầu Đảng ủy EVNHCMC tiếp tục rà soát, đánh giá, bổ sung các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ trong nhiệm kỳ, đặc biệt rà soát, đánh giá, bổ sung các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tiễn và tìm ra giải pháp để quyết liệt thực hiện.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí lưu ý Đảng ủy EVNHCMC tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy của doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường triển khai giám sát để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát hiện sai sót từ sớm để kịp thời chấn chỉnh. Đồng thời, quan tâm công tác dân vận của chính quyền, thể hiện văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc khoa học, thân thiện, hiệu quả.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện công tác chuyển đổi số ứng dụng công nghệ mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động của Tổng Công ty.

Song song đó, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh hình thức cung cấp dịch vụ và thanh toán trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết các dịch vụ về điện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo tiến độ ngầm hóa các công trình.

Dịp này, Tổng Công ty Điện lực TPHCM được UBND TPHCM công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022 và Bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Tại hội nghị, Đảng ủy Tổng Công ty cũng tuyên dương 28 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác.