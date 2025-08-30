Ngày 30-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 6.

Công điện nêu, cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa) di chuyển nhanh (tốc độ khoảng 20-25km/giờ) về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung bộ nước ta.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị - những khu vực đã chịu tác động bão, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5; các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa to đến rất to; nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, đổ bộ vào thời gian nghỉ cuối tuần và đang diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh 2-9.

Bão số 6 di chuyển nhanh (tốc độ khoảng 20-25km/giờ) về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung bộ nước ta. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Để chủ động ứng phó bão số 6 và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến bão, mưa lũ, để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến cụ thể tại địa phương.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú), đặc biệt đề phòng xảy ra dông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của bão, mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó; chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; tổ chức trực ban 24/7 theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện; đảm bảo an toàn hệ thống điện, có biện pháp chủ động ứng phó sự cố tại các vùng dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở đất; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cơ động hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các hồ thủy điện, hệ thống truyền tải và các công trình hạ tầng điện, sẵn sàng các biện pháp để khắc phục nhanh hậu quả, đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

LÂM NGUYÊN