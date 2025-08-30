Tâm bão số 6 nằm trên khu vực ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị, sức gió mạnh nhất cấp 8

Từ đầu giờ chiều nay, 30-8, rìa bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa) đã tiếp cận bờ biển Bắc Trung bộ. Nhiều nơi ở phía Bắc tâm bão có mưa lớn.

Tâm bão vào Hà Tĩnh - Quảng Trị

Cập nhật đến 14 giờ ngày 30-8 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 6, nhiều trạm khí tượng trên biển (đảo) đã ghi nhận gió mạnh như Bạch Long Vĩ cấp 7 giật cấp 9, Cô Tô cấp 7 giật cấp 8, Hòn Ngư cấp 6 giật cấp 9, Cồn Cỏ cấp 6 giật cấp 8.

Lúc 12 giờ 50 trưa 30-8, một trận lốc xuất hiện ở xã Vật Lại (TP Hà Nội), đánh sập hàng loạt mái tôn. Ảnh: BAVIONLINE

Trên đất liền, tại Đô Lương (tỉnh Nghệ An) gió giật cấp 10, Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) và nhiều nơi khác gió giật cấp 7, gây nguy cơ gãy cành cây, tốc mái và nguy hiểm cho tàu thuyền. Các tỉnh từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng đã có mưa to, một số nơi lượng mưa vượt 200mm.

Lúc 13 giờ ngày 30-8, tâm bão nằm trên khu vực ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10-11, di chuyển hướng Tây với tốc độ 20-25km/giờ.

Vị trí tâm bão số 6 cập nhật lúc 14 giờ hôm nay 30-8

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, trong những giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp ở khu vực Trung Lào.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam tiếp tục cảnh báo mưa lớn kéo dài từ chiều 30-8 đến hết ngày 31-8, trong đó Thanh Hóa - Quảng Trị mưa 100-220mm, có nơi trên 400mm; trung du và đồng bằng Bắc bộ mưa 50-120mm, có nơi trên 250mm.

Khẩn cấp bảo vệ đê điều tại Bắc Trung bộ

Chiều 30-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn gửi UBND 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đề nghị triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trong bối cảnh lũ trên các sông có thể lên mức báo động II đến báo động III từ ngày 30-8.

Nước lũ sông Hoàng Long dâng cao sau bão số 5 đang cô lập hàng trăm hộ dân ở thôn Kênh Gà (xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) 4-5 ngày nay

Theo chỉ đạo, các địa phương phải rà soát và triển khai phương án hộ đê, ưu tiên bảo vệ những trọng điểm đê xung yếu, xử lý vị trí đã từng xảy ra sự cố nhưng chưa khắc phục và kiểm tra những công trình đê điều đang thi công dở dang. Đồng thời, các lực lượng tuần tra, canh gác phải được tổ chức chặt chẽ, thực hiện nghiêm theo quy định để kịp thời phát hiện và xử lý ngay các sự cố xảy ra.

Bộ cũng đề nghị các địa phương này theo dõi sát diễn biến mực nước lũ trên các triền sông, thường xuyên cập nhật tình hình đê điều và báo cáo kịp thời sự cố về Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai để có biện pháp chỉ đạo, phối hợp ứng phó.

PHÚC HẬU