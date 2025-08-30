Ảnh hưởng bão số 6, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn đến hết ngày 31-8

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng, bão số 6 chỉ gây mưa to đến hết ngày 31-8. Từ ngày 1-9, mưa giảm. Thời tiết ngày 2-9 trên cả nước khá thuận lợi.

Trưa 30-8, trong bối cảnh cơn bão số 6 đang đổ bộ vào đất liền ở khu vực Bắc Trung bộ, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, tâm mưa lớn của bão số 6 sẽ tập trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Từ trưa 30-8 đến hết ngày 31-8, khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn từ 150 đến 250mm, có nơi trên 350mm.

Nền tảng Zoom Earth đã nâng cấp áp thấp nhiệt đới thành bão. Hồi 13 giờ ngày 30-8, tâm bão số 6 đã vào bờ

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, tổng lượng mưa cả đợt ở khu vực này ước tính khoảng 400mm, có nơi trên 600mm.

Từ chiều và đêm 30-8, vùng mưa sẽ mở rộng ra khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, kéo dài đến hết ngày 31-8, với tổng lượng mưa 50 đến 120mm, có nơi trên 200mm.

Dự báo từ nay đến hết ngày 31-8, miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa lớn

Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, bão số 6 di chuyển nhanh nên thời gian gây mưa không kéo dài. “‘Mưa lớn chỉ duy trì đến hết ngày 31-8. Từ ngày 1-9, mưa trên cả nước có xu hướng giảm”, ông Hưởng chia sẻ.

Clip ông Nguyễn Văn Hưởng dự báo về mưa và thời tiết dịp Quốc khánh 2-9 năm nay

Về thời tiết dịp lễ Quốc khánh 2-9, vị chuyên gia này cho biết, Hà Nội có thể có mưa rào nhẹ vào buổi sáng, nhưng đến trưa và chiều trời tạnh ráo, có khả năng hửng nắng. Khu vực Trung bộ từ trưa và chiều cũng bắt đầu nắng trở lại. Riêng khu vực Nam bộ và Tây Nguyên, ban ngày thời tiết nắng ráo, chiều và tối có thể xuất hiện mưa rào và dông. “Nhìn chung, thời tiết cả nước trong ngày Quốc khánh cơ bản thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời”, ông Nguyễn Văn Hưởng dự báo.

Cập nhật tình hình bão số 6 Cập nhật đến 13 giờ ngày 30-8 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tâm bão số 6 ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc - 107 độ Kinh Đông, trên khu vực biển Hà Tĩnh - TP Huế, cách phía Bắc tỉnh Quảng Trị khoảng 65km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25km/giờ.

PHÚC HẬU