Tạt chất bẩn vì mâu thuẫn từ việc thuê nhà

Ngày 20-9, Công an quận 12 (TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Thiện (sinh năm 1983), Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1986), Phan Cao Trí (sinh năm 1994), Đào Thanh Hưng (sinh năm 1979) và Nguyễn Hữu Lợi (sinh năm 1984, cùng ngụ quận Gò Vấp) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước đó, vào chiều 22-8, bà V. (sinh năm 1976, ngụ quận 12) tới Công an phường Hiệp Thành trình báo việc 2 thanh niên đi xe máy tới trước nhà bà ở đường Nguyễn Thị Thơi tạt chất bẩn vào cửa. Bà V. cho biết, gần đây gia đình bà có mâu thuẫn với Hưng, là người thuê căn nhà của gia đình, để bán thịt heo cách đây không lâu.

Hưng và Lợi (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Tuấn, Thiện, Trí là nhóm tạt sơn. Mở rộng điều tra, ngày 12-9, công an bắt thêm Hưng và Lợi là người thuê nhóm Tuấn đi tạt sơn. Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, tối 18-8, Hưng cùng Lợi ăn nhậu và Hưng có kể chuyện mâu thuẫn với bà V. trong thời gian thuê mặt bằng để bán thịt heo với Lợi. Hưng nhờ Lợi tìm người tạt sơn, mắm tôm vào nhà bà V. với tiền công là 2 triệu đồng.

Sáng 19-8, Lợi lấy xe máy tới nhà Thiện nhờ người này thuê người tạt chất bẩn vào nhà bà V. và được Thiện đồng ý. Sau đó, Thiện đi mua sơn, mắm tôm rủ thêm nhiều người khác chờ ngày gây án. Ngày 21-8, nhóm này tạt sơn vào nhà bà V. rồi tẩu thoát.

TRUNG DŨNG