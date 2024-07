Tàu cá của ngư dân Phú Yên bất ngờ cháy dữ dội

Ngày 2-7, đại diện UBND phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) thông tin trên địa bàn đã xảy ra sự cố cháy tàu cá của ngư dân.

Tàu cá của ngư dân bất ngờ cháy dữ dội khi đang sửa chữa trên bờ

Theo đó, sự việc xảy ra lúc 15 giờ cùng ngày, khi tàu chuyên hành nghề khai thác cá ngừ đại dương mang số hiệu PY 96326TS đang được sửa chữa thì bốc cháy.

Chủ tàu cùng nhiều ngư dân tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, kèm gió lớn, trên tàu có đồ dùng dễ cháy... nên không thể dập tắt ngọn lửa trên tàu. Sau đó, Công an phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên có mặt tại hiện trường để dập lửa, đám cháy được khống chế.

Vụ cháy làm ca bin, máy tàu và hệ thống thiết bị giám sát tàu cá bị thiệt hại hoàn toàn. Theo chủ tàu ước tính, thiệt hại sau vụ cháy khoảng 500 triệu đồng.

Công an phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên khuyến cáo ngư dân theo dõi và giám sát chặt chẽ các thiết bị điện trên tàu cá trước khi rời tàu nhằm đảm bảo an toàn. Phần lớn các vụ cháy tàu cá do nguyên nhân chập điện.

PHƯƠNG ĐÔNG