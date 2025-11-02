Tàu hàng đâm chìm 2 tàu cá, 11 ngư dân được cứu sống

Tối 1-11, tàu BP 13-98-01 thuộc Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng TPHCM) đã đưa 11 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Vũng Tàu vào bờ an toàn, tiến hành sơ cứu và hỗ trợ y tế kịp thời.

Lực lượng Biên phòng TPHCM tiếp nhận 11 ngư dân gặp nạn được tàu BP 13-98-01 đưa vào bờ an toàn

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 50 cùng ngày, tại khu vực cách Mũi Vũng Tàu khoảng 8 hải lý về phía Đông Nam, tàu hàng SEA NOBLE (quốc tịch Panama) va chạm với hai tàu cá mang số hiệu TG 90738 TS và BV 92437 TS, khiến cả hai tàu cá bị chìm, 11 ngư dân rơi xuống biển.

Ngay khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng TPHCM đã điều động tàu BP 13-98-01 cùng 6 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng đã cứu vớt thành công 11 ngư dân và đưa vào bờ an toàn.

Trong số các nạn nhân, một thuyền viên bị chấn thương vùng mặt, khó thở, đã được quân y Hải đội 2 sơ cứu kịp thời; các ngư dân còn lại được chăm sóc sức khỏe, cấp phát lương thực, nước uống và quần áo ấm.

Quân y Biên phòng TPHCM kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân vừa được cứu nạn

Thuyền trưởng Lê Văn Thiệp (tàu TG 90738 TS) cho biết, trong lúc đang neo lại khắc phục sự cố kỹ thuật cùng bạn tàu thì bất ngờ bị tàu hàng đâm va khiến cả hai tàu cá bị chìm.

Hiện Bộ đội Biên phòng TPHCM đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TPHCM yêu cầu tàu SEA NOBLE neo lại để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

PHƯỚC QUÝ