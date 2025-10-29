Bộ đội Hải quân Vùng 3 dầm mưa tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ miền Trung

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, sáng 29-10, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng và xe chuyên dụng đến các vùng ngập nặng ở Huế, Đà Nẵng, ứng cứu người dân.

Lực lượng Bộ đội Hải quân Vùng 3 dùng xuồng chở lương lực tiếp cận người dân vùng lũ ở miền Trung

Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng hải quân đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống, thịt hộp, thuốc quân y… để tiếp tế cho người dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.

Nhiều nơi ngập sâu ở phường Hội An, phường Phú Xuân (Đà Nẵng), lực lượng Bộ đội Hải quân phải dùng xuồng tiếp cận người dân

Tại nhiều điểm như: tổ dân phố Thanh Nam (phường Hội An, Đà Nẵng) hay thôn Phú Xuân 2, 3 (Hòa Tiến, Đà Nẵng), mực nước có nơi ngập hơn 3 mét, dòng chảy xiết khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ phải dùng thuyền nhỏ vận chuyển hàng hóa, bàn giao cho các tổ trưởng dân phố phân phát đến từng hộ dân, đảm bảo không ai bị đói hay rét mướt.

Ngoài ra, Vùng 3 Hải quân cũng phối hợp cắm biển cảnh báo tại những điểm sạt lở, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nguy hiểm, hỗ trợ di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng Bộ đội Hải quân Vùng 3 tiếp cận, phát lương thực cho người dân vùng lũ bị ngập sâu

Nhờ sự khẩn trương và tinh thần “vì nhân dân quên mình”, các chiến sĩ Hải quân đã kịp thời đưa nhu yếu phẩm đến người dân vùng lũ, giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn do mưa lũ kéo dài.

PHƯỚC QUÝ