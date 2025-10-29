Bộ đội Hải quân Vùng 3 dầm mưa tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ miền Trung

Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng hải quân đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống, thịt hộp, thuốc quân y… để tiếp tế cho người dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
Tại nhiều điểm như: tổ dân phố Thanh Nam (phường Hội An, Đà Nẵng) hay thôn Phú Xuân 2, 3 (Hòa Tiến, Đà Nẵng), mực nước có nơi ngập hơn 3 mét, dòng chảy xiết khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ phải dùng thuyền nhỏ vận chuyển hàng hóa, bàn giao cho các tổ trưởng dân phố phân phát đến từng hộ dân, đảm bảo không ai bị đói hay rét mướt.
Ngoài ra, Vùng 3 Hải quân cũng phối hợp cắm biển cảnh báo tại những điểm sạt lở, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nguy hiểm, hỗ trợ di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ mất an toàn.
Nhờ sự khẩn trương và tinh thần “vì nhân dân quên mình”, các chiến sĩ Hải quân đã kịp thời đưa nhu yếu phẩm đến người dân vùng lũ, giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn do mưa lũ kéo dài.