Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to

Chiều tối 20-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, nhiều nơi trên cả nước đã có mưa vừa, mưa to; trong đó riêng miền Bắc có mưa to do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, như: Cao Sơn (Hòa Bình) 116mm, Cự Thắng (Phú Thọ) 87mm, Tân Hợp (Yên Bái) 51mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 125mm...